Tunisie: Un agent de la STEG décède à Sousse - La société détaille les faits

Un agent de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) est décédé ce dimanche à Sousse, après une chute mortelle d'un poteau électrique, survenue alors qu'il effectuait des travaux de maintenance.

Dans une déclaration à la presse, le directeur régional de la distribution pour le centre, Anis Besbes, a indiqué que, selon les premières informations, l'accident est survenu dans le cadre d'une intervention technique de routine. Il a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances à la famille de la victime, tout en affirmant que la STEG s'engage à assumer pleinement ses responsabilités envers les proches du défunt.

Besbes a par ailleurs regretté la récurrence de ce type d'accidents, en dépit des mesures mises en place par la société pour assurer la sécurité, la formation et l'équipement de protection de ses agents. Il a rappelé que des décès similaires ont été enregistrés ces dernières années : deux en 2021, un en 2022, deux en 2023, un en 2024, et désormais un en 2025.

Une enquête interne a été ouverte afin d'éclaircir les circonstances exactes de ce drame.