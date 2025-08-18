Tunisie: La balance commerciale alimentaire excédentaire de 823,4 MD à fin juillet 2025

La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours des sept premiers mois de l'année 2025, un excédent de 823,4 MD contre un excédent de 1729,2 MD, durant le même période de l'année précédente, selon les statistiques publiées, lundi, par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture des importations par les exportations a atteint 121,8%, à fin juillet 2025, contre 143,4%, à fin juillet 2024.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 19,4% alors que les importations ont baissé de 5,1%.

La régression observée résulte principalement, d'une part, de la diminution des exportations de l'huile d'olive (-31,1%), des dattes (-12,1%) et des produits de la pêche (-4,7%), et, ceci malgré la baisse des importations des céréales (-20,5%), de sucre (-36,6%) et des huiles végétales (-30,0%).

Le prix moyen à l'exportation de l'huile d'olive a chuté à 12,86 DT/kg, enregistrant une diminution de 52,3% par rapport à l'année précédente.

Pour les prix à l'importation des produits céréaliers, ils ont baissé de 17,9% pour le blé dur et de 1,4% pour le blé tendre, tandis qu'ils ont augmenté de 6,5% pour l'orge et de 9,7% pour le maïs.

A rappeler que le déficit de la balance commerciale globale du pays, au cours des sept premiers mois de l'année 2025, a enregistré une hausse de 23,6% avec (-11904,5 MD), à fin juillet 2025 contre (-9631,8 MD) à fin juillet 2024.

Le total des importations a passé de 46666,7 MD, à fin juin 2024 à 48877,9 MD, à fin juillet 2025, soit une hausse de 4,7%.

Les deux groupes de produits celui de l'énergie et celui des matières premières et demi-produits ont représenté ensemble 49,8% des importations totales du pays.

Les importations alimentaires ont représenté 7,7% des importations totales.

Le total des exportations a enregistré une légère baisse de 0,2% passant de 37034,9 MD à 36973,4 MD. Les exportations alimentaires ont représenté 12,5% des exportations totales.

L'excédent de la balance commerciale alimentaire a participé, ainsi, à baisser le déficit de la balance commerciale globale de 6,9%.