Afrique: CHAN-2024 - Madagascar rejoint la Tanzanie aux quarts de finale

18 Août 2025
Libération (Casablanca)

Madagascar a rejoint la Tanzanie aux quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) après sa victoire face au Burkina Faso par 2 buts à 1, en match de la 5e et dernière journée du groupe B, disputé samedi au stade Amaan à Zanzibar.

Les buts de Madagascar ont été l'oeuvre de Fenohasina Razafimaro (7e) et de Lalaina Rafanomezantsoa sur penalty (58e), tandis que Souleymane Sangaré a marqué pour le Burkina Faso (25e).

Dans l'autre match de ce groupe, la Tanzanie, qui compte 10 points et qualifiée aux quarts à l'issue de la 3e journée, a fait un match nul contre la Centrafrique (0-0) au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

A l'issue de cette journée, Madagascar est deuxième avec 7 unités, exaEquo avec la Mauritanie, exempte de cette journée, qui se retrouve à la 3e place avec un goal average défavorable (1 contre 2), suivie du Burkina Faso en quatrième position (3 pts) et de la Centrafrique (1 pt).

Les deux premières équipes de chaque groupe accèdent aux quarts de finale de cette compétition continentale.

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN.

