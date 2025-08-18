Maroc: SM le Roi félicite le Président de la République gabonaise à l'occasion de la fête nationale de son pays

18 Août 2025
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République gabonaise, Chef de l'Etat et Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi adresse à M. Oligui Nguema Ses voeux les plus chaleureux pour le bonheur, le bien-être et la prospérité du peuple gabonais.

"Le Royaume du Maroc attache un soin particulier à promouvoir les liens fraternels d'amitié qui l'unissent à la République gabonaise. Je vous assure, à cet effet, de Ma détermination ferme et constante à oeuvrer avec Votre Excellence au renforcement de l'étroite coopération entre nos deux pays", affirme le Souverain.

