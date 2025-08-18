Maroc: Driss Lachguar et l'USFP - Le grand retour vers la victoire

En 2026 et 2027, le Maroc vivra deux échéances majeures : les élections législatives et les élections locales. Pour l'USFP, ce sera un test politique décisif.

Prochaines échéances : Driss Lachguar, le choix stratégique pour le grand retour victorieux de l'USFP

Certes, le parti a l'avantage de compter parmi les rares organisations politiques qui soumettent à débat une offre politique, qui proposent une véritable alternative et qui s'efforcent de formuler des propositions à même de répondre aux besoins et attentes des populations.

Mais, cela suffira-t-il à vaincre les partis politiques qui recourent à des subterfuges et à des méthodes peu avouables pour influencer les électeurs ?.

Dans un tel contexte, plusieurs interrogations s'imposent. Faudra-t-il renforcer la présence du parti sur le terrain en multipliant les rencontres et en s'ouvrant davantage sur les forces vives de la société civile ? Quels leviers faudra-t-il activer pour peser sur les choix des électeurs ? Faudra-t-il tenir compte de la campagne qui vise à affaiblir le parti ?

Qu'en est-il de l'équipe qui veille actuellement à la gestion du parti ? Faudra-t-il reconduire le Premier secrétaire du parti dans ses fonctions ?

Et ce ne sont que quelques-unes des nombreuses interrogations que tout USFPéiste doit affronter.

En ce qui me concerne, je m'attèlerai d'abord sur l'éventualité du maintien de Driss Lachguar à la tête du parti. J'estime qu'il faut appréhender cette question non comme une simple affaire interne, mais sous l'angle des choix stratégiques que le parti doit prendre dans les années a venir.

A cet effet, nul ne peut nier que, sous sa direction, le parti a résisté aux tempêtes. Malgré les attaques, il a conservé son influence et sa place dans toutes les institutions élues. Son Groupe parlementaire a défendu l'Etat social, la protection sociale, les droits des travailleurs, et la modernisation de la vie publique, tout en prenant l'initiative historique de la motion de censure qui a mis au pied du mur aussi bien la majorité que l'opposition.

Dans un pays où la participation électorale tourne autour de 50%, Driss Lachguar a travaillé à mobiliser militants et sympathisants, en particulier parmi les jeunes et les femmes. Loin d'être un facteur de blocage, il a été un garant de stabilité et un acteur central des débats nationaux et internationaux .

Répondre aux critiques par les faits

Oui, l'USFP a parfois collaboré avec la majorité. Mais ces alliances ont été utilisées pour arracher des acquis concrets: amendements favorables aux citoyens, améliorations de lois sensibles, défense des droits constitutionnels.

Et quand un projet de loi allait à l'encontre des principes démocratiques, le parti s'y est opposé fermement. Sur le terrain, l'USFP reste actif : plus de 80 congrès provinciaux et régionaux organisés en trois ans, un renouvellement massif des structures, et l'intégration d'un nombre important de nouveaux adhérents, dont une forte proportion de jeunes et de femmes.

Dire que le parti a perdu sa base sociale est faux. Il est présent dans toutes les régions, impliqué dans les grands chantiers nationaux : préparation à la Coupe du monde 2030, défense de la souveraineté alimentaire, transition énergétique, développement des territoires...

Un consensus interne solide

Le soutien à Driss Lachguar n'est pas un simple réflexe de fidélité. C'est le fruit d'un large consensus au sein du Conseil national et des instances dirigeantes. Tous reconnaissent que la période actuelle demande une direction expérimentée et capable de naviguer dans un environnement politique complexe.

Le Premier secrétaire du parti ne revendique pas le poste comme un droit acquis. Il a clairement indiqué que sa candidature dépendra du Congrès national. Il propose même un « nouveau départ » pour le parti : révision des textes de référence, modernisation du discours, adaptation aux transformations sociales et économiques. C'est la preuve d'une volonté de réforme et non d'un conservatisme figé.

12e Congrès national de l'USFP : Unir les forces, consolider l'unité et avancer vers la victoire

Le 12e Congrès national ne doit pas être vu comme un simple vote interne. C'est une occasion historique de refonder le projet politique de l'USFP autour de ses valeurs : justice sociale, démocratie, équité territoriale.

Ce rendez-vous doit préparer le parti aux batailles à venir :

Réduire les inégalités régionales.

Consolider l'Etat social voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Moderniser l'économie nationale.

Renforcer les services publics, notamment l'éducation et la santé.

Les élections de 2026 et 2027 seront décisives pour l'avenir du Maroc. Miser sur l'expérience et la stabilité avec une équipe dirigeante aguerrie et rodée, et s'assurer d'entrer dans ces batailles avec une direction forte et prête à agir.

Un choix qui dépasse le parti

L'USFP n'est pas seulement un acteur politique. Il est une mémoire vivante, un héritage de luttes, et une force de proposition pour l'avenir.

Choisir Driss Lachguar, c'est opter pour la stabilité organisationnelle, la continuité dans l'action, et un engagement total au service du pays et des citoyens.

Dans un Maroc en pleine mutation, face aux défis économiques, sociaux et environnementaux, notre parti doit rester uni, confiant et ambitieux

Préparer l'avenir, maintenant

L'heure n'est pas aux divisions internes. Elle est à l'unité et à la mobilisation.

Le 12e Congrès national doit être le point de départ d'une nouvelle étape : plus de proximité avec les citoyens, plus d'efficacité politique, plus de poids dans les décisions nationales.

En 2026 et 2027, l'USFP devra être au rendez-vous avec un programme clair, une équipe solide et une direction expérimentée, uni, confiant et pleinement engagé pour le Maroc et ses citoyens.

Secrétaire provincial de l'Union socialiste des forces populaires à Tétouan