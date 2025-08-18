Maroc: Coup d'envoi de la 10 ème édition de 'Dakhla Downwind Challenge'

La 10ème édition de "Dakhla Downwind Challenge", un événement sportif inédit et une aventure exceptionnelle qui propose à ses participants la plus grande descente au vent en kitesurf en Afrique, s'est ouverte jeudi à Dakhla. Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive qui se poursuivra jusqu'au 20 août, a pour objectif de créer une nouvelle dynamique dans la ville de Dakhla, connue pour ses atouts touristiques lui permettant de s'ériger en une destination privilégiée pour les amateurs et professionnels du kitesurf.

"Dakhla Downwind Challenge" se veut une aventure exceptionnelle au niveau mondial, qui offre aux kitesurfeurs la plus grande descente au vent en kitesurf, avec une moyenne de 100 km par jour, en naviguant le long des plages vierges du littoral marocain, a souligné le président de l'Association marocaine de kitesurf (AMKS), Soufiane Hamaini.

M. Hamaini, qui est également ex-champion du monde de kitesurf, a noté que la région de Dakhla-Oued Eddahab consolide davantage sa position de destination de kitesurf de classe mondiale, grâce aux sites et atouts naturels propices à la pratique des sports de glisse.

Outre des participants marocains, cet événement sportif connaît la participation de plus de 50 kitesurfeurs, issus de plusieurs pays dont les États-Unis d'Amérique, la Colombie, la France, l'Espagne, la Suisse, le Canada, la Belgique, l'Andorre et les Pays-Bas.

Initiée par l'AMKS, sous l'égide de la Fédération royale marocaine de voile (FRMV), en partenariat notamment avec la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional, ainsi que l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud, cette aventure sportive se distingue par un parcours de plus de 500 km, reliant Dakhla à Lagouira le long des côtes atlantiques sahariennes.

Cet itinéraire, alliant navigation sportive et exploration, représente un défi logistique de grande ampleur, mobilisant des moyens terrestres et maritimes considérables pour assurer la sécurité, l'assistance et le transport du matériel sur plusieurs jours.

Plus qu'une épreuve sportive, "Dakhla Downwind Challenge" est une expérience humaine et culturelle où des passionnés de kitesurf du monde entier partagent plusieurs jours de navigation, de bivouacs sur des plages désertes, de repas collectifs et de soirées sous les étoiles. Cette aventure unique favorise les échanges interculturels et renforce les liens entre participants.

Chaque étape, variant de 80 à 120 km, débute par un briefing technique et de sécurité, suivi de la navigation encadrée par des équipes terrestres et maritimes. Les bivouacs, organisés chaque soir, offrent un confort simple mais chaleureux, reflétant l'authenticité de l'aventure et l'hospitalité marocaine.

"Dakhla Downwind Challenge" n'est pas une course de vitesse, mais un voyage d'endurance dont l'objectif est d'arriver à bon port en naviguant le long des plages vierges, tout en étant encadrés par des professionnels.