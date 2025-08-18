Gabon: Makouké/mouvement d'humeur - Les employés d'Olam montent au créneau

18 Août 2025
Gabonews (Libreville)

L'entreprise Olam située dans la province du Moyen-Ogooué traverse une situation critique sans précédente. Mécontents du traitement infligé par l'employeur, les employés ayants passé des entretiens des départs négociés reprocheraient à leur employeur le non-respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Aux dires des travailleurs, l'employeur a communiqué sur sa volonté de procéder à la rupture amiable de leurs contrats de travail, le jeudi 7 août dernier, avant de passer aux entretiens des départs négociés.

" De tous les représentants d'Olam qui sont venus de partout, il n'y a pas un expatrié. Alors que nous sommes sans ignorer qu'Olam est une entreprise d'origine singapourienne. Et ce sont nos frères gabonais, représentants Olam qui foulent au pied les textes législatifs et réglementaires en vigueur au vue et su de tous ", a vociféré l'un des admis au chômage.

Ils espèrent vivement que les autorités compétentes regardent de près cette situation qui fait couler beaucoup de salive et d'encre à Makouké.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.