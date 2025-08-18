Gabon: Makouké/mouvement d'humeur - Les employés d'Olam montent au créneau

L'entreprise Olam située dans la province du Moyen-Ogooué traverse une situation critique sans précédente. Mécontents du traitement infligé par l'employeur, les employés ayants passé des entretiens des départs négociés reprocheraient à leur employeur le non-respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Aux dires des travailleurs, l'employeur a communiqué sur sa volonté de procéder à la rupture amiable de leurs contrats de travail, le jeudi 7 août dernier, avant de passer aux entretiens des départs négociés.

" De tous les représentants d'Olam qui sont venus de partout, il n'y a pas un expatrié. Alors que nous sommes sans ignorer qu'Olam est une entreprise d'origine singapourienne. Et ce sont nos frères gabonais, représentants Olam qui foulent au pied les textes législatifs et réglementaires en vigueur au vue et su de tous ", a vociféré l'un des admis au chômage.

Ils espèrent vivement que les autorités compétentes regardent de près cette situation qui fait couler beaucoup de salive et d'encre à Makouké.