Après l'Islande, l'Italie, l'Inde et les États-Unis, la ministre Euphrasie Kouassi Yao poursuit, du 10 au 18 août 2025, sa mission de diplomatie d'influence en Turquie, afin de porter haut la voix de la Côte d'Ivoire sur les questions de genre, de paix et de développement durable.

Conseillère Spéciale du Premier Ministre chargée du Genre, Coordinatrice nationale du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire (COCOFCI) et titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), la ministre Euphrasie Kouassi Yao a effectué une mission officielle en Turquie du 10 au 18 août 2025.

Cette mission avait pour objectif de renforcer les liens de coopération bilatérale et multilatérale autour des thématiques du genre, de la paix et du leadership féminin. Elle s'inscrit dans la continuité de son engagement en faveur d'une diplomatie d'influence visant à promouvoir le leadership de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité des chances, de paix et de développement durable.

À Istanbul, la visite a débuté à l'Université Galatasaray, prestigieuse institution publique fondée en 1481 et héritière d'une riche tradition éducative francophone. Les échanges avec les autorités universitaires ont permis d'identifier des opportunités de coopération autour du Master en Genre, Économie et Gestion Durable de l'Eau et de la formation en Ingénierie du Genre portée par la CUEFPOD. Ils ont également abouti à l'accord sur le lancement international de la campagne mondiale CREA-PAIX 2025-2026 au sein de l'université, ainsi qu'à l'association de celle-ci au challenge mondial #MonVisagePourLaPaix.

Madame la Ministre a salué l'engagement de la direction de l'université et a chaleureusement remercié le Recteur, Professeur Abdurrahman Muhammed Uludağ, le Vice-Recteur, Professeur Temel Öncan, ainsi que la Directrice du Centre de recherche sur les médias, Dr Nazli Aytuna, pour leur accueil et les perspectives de collaboration prometteuses.

À Ankara, Madame la Ministre a tenu deux importantes réunions. Elle a d'abord rencontré Madame Süreyya Erkan, Directrice Générale de la Condition Féminine au Ministère de la Famille et des Services Sociaux. Les discussions ont porté sur le renforcement des politiques d'égalité entre les sexes, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que le partage de l'expérience ivoirienne. Une expérience qui a valu à la Côte d'Ivoire la reconnaissance de Championne d'Afrique par l'OCDE dans son rapport SIGI 2023.

Ensuite, elle a été reçue par Madame Zehra Zümrüt Selçuk, Directrice Générale du Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), dont la Côte d'Ivoire est membre. Cette rencontre a abouti à un engagement en vue de la signature prochaine d'un partenariat stratégique entre la CUEFPOD et le SESRIC, axé sur la formation, la recherche et la promotion de l'égalité des chances dans l'espace des pays islamiques et au-delà.

La ministre Euphrasie Kouassi Yao a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont facilité cette mission, notamment, Madame Khadidjatou Touré, Ambassadrice de Côte d'Ivoire en Turquie, pour son accueil, la facilitation du séjour et son engagement à assurer le suivi des partenariats et Madame Deniz Erdoğan, Ambassadrice de Turquie en Côte d'Ivoire, pour son appui déterminant, notamment dans la mise en relation avec l'Université Galatasaray.

Pour rappel, cette mission en Turquie intervient après celles menées à Reykjavik et Rome en novembre 2024, à New Delhi en février, à New York en mars, à Washington en mai, et à Paris en juin 2025.