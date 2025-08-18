Maroc: Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Un colloque sur les opportunités d'investissement au profit des Marocains du monde

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a récemment organisé, à l'occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger (MRE), un colloque placé sous le thème "Tanger-Tétouan-Al Hoceima : pôle d'investissement durable pour les Marocains du monde".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'investissement pour les Marocains du monde, en application des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui accordent une attention particulière aux MRE et à leur intégration dans le tissu économique national.

Cette rencontre vise à présenter les potentialités d'investissement dont regorge la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que les offres d'accompagnement proposées par le CRI afin d'encourager les Marocains du monde à investir dans leur pays d'origine.

Intervenant à cette occasion, Amine El Harti, Directeur du Pôle Impulsion économique et Offre territoriale au sein du CRI, a souligné que le Centre met en oeuvre "un dispositif exceptionnel" afin de garantir un accueil de qualité et un accompagnement personnalisé des MRE tout au long de leur séjour.

Ce dispositif comprend, a-t-il précisé, la mise en place d'espaces d'accueil dans les principaux points d'accès de la région, animés par les conseillers du Centre, l'organisation de séminaires et rencontres d'information dans différentes villes pour présenter l'offre territoriale d'investissement et les dispositifs d'accompagnement dédiés, ainsi que l'aménagement de guichets et espaces d'accueil réservés aux Marocains du monde au siège du CRI à Tanger et dans ses antennes à Tétouan et Al Hoceima, afin d'assurer célérité et proximité dans le traitement des demandes.

Pour sa part, Ayman El Ghazi, Président de la Commission permanente de la coopération internationale et des Marocains du monde au sein du Conseil régional, a indiqué que la région croit en le potentiel de la communauté marocaine à l'étranger et en les compétences qu'elle a acquises à travers le monde.

Dans ce contexte, le Conseil régional oeuvre à créer des opportunités permettant à cette communauté de contribuer plus efficacement à la réalisation d'un développement économique durable, a-t-il fait savoir.

De son côté, Omar Kadaoui, Président régional de la CGEM de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a relevé que cette manifestation illustre "l'importance stratégique accordée à la diaspora marocaine dans notre modèle de développement régional".

Il a souligné que "dans ce contexte de relance économique, la diaspora marocaine apparaît plus que jamais comme une force vive, incarnant une richesse humaine, entrepreneuriale, culturelle et financière à mieux mobiliser et valoriser".

La semaine de l'investissement dédiée aux Marocains du monde se veut une plateforme pratique pour le réseautage, l'échange d'expertises et l'exploration des opportunités de partenariats, de façon à renforcer l'implication des Marocains résidant à l'étranger en tant qu'acteur central dans la mise en place d'un tissu économique régional durable et compétitif.