Sénégal: L'Assemblée nationale ouvre sa première session extraordinaire de l'année

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye a procédé, lundi, à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'institution parlementaire pour l'année 2025.

La convocation de cette session extraordinaire émane "du décret 2025-12 du 31 juillet 2025 de Monsieur le président de la République conformément aux dispositions des articles 63 de la Constitution et 5 du Règlement intérieur" de l'Assemblée nationale, a-t-il dit.

Malick Ndiaye annonce avoir reçu le projet de loi nº 12- 2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, ainsi que le projet de loi nº 13-2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

Les députés devront également délibérer, au cours de cette session, sur le projet de loi nº 14-2025 relatif à l'accès à l'information, de même que sur le projet de loi nº15-2025 sur la déclaration de Patrimoine.

Malick Ndiaye a donné acte au gouvernement du dépôt de ces différents textes au niveau de l'Assemblée nationale.

Les membres de la conférence des présidents vont se réunir pour fixer le calendrier des travaux en commission et en séance plénière.