Sénégal: Bassirou Diomaye Faye en visite officielle au Japon à partir de ce lundi

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, va effectuer une visite officielle au Japon, du 18 au 26 août 2025, annonce la présidence sénégalaise.

Selon un communiqué, cette visite vise à "renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, fondé sur des valeurs partagées".

A l'occasion de cette visite, le Président Faye va participer à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), prévue du 20 au 22 août à Yokohama.

L'édition 2025 de la TICAD va porter sur le thème "Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique".

En avril dernier, Bassirou Diomaye Faye avait reçu le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, porteur d'une invitation du Premier ministre japonais à cette conférence internationale organisée par le gouvernement nippon.

Selon le communiqué de la présidence sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye va prendre part, en marge de la TICAD9, à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka Kansai 2025.

Créée en 1993, la TICAD est une initiative du gouvernement japonais, mise en oeuvre en partenariat avec des institutions telles que l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale.

La TICAD se veut "un forum ouvert" auquel participent non seulement les pays africains mais aussi les organisations internationales, le secteur privé et la société civile qui oeuvrent au développement de l'Afrique.

