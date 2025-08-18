Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Les Sénégalais décisifs dès la première journée

Dakar — Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés ce week-end par leurs performances à l'occasion du démarrage des championnats européens, dont Oumar Diouf et Pape Guèye, buteurs avec leur club, leurs compatriotes Lamine Camara et Pape Matar Sarr étant passeurs décisifs.

L'attaquant Oumar Diouf, double buteur avec RFC Liège, un club de deuxième division belge, fait partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end, avec Pape Guèye, Rassoul Ndiaye, Mame Thiam et Alassane Ndao, tous également buteurs avec leur club.

Lamine Camara et Pape Matar Sarr ont été passeurs décisifs.

La saison de football 2025-2026 a démarré ce week-end en Angleterre, en France, en Espagne, en Belgique et en Turquie. Les joueurs sénégalais évoluant dans ces différents championnats se sont déjà bien illustrés par leurs performances.

En deuxième division Belge, l'attaquant sénégalais de 22 ans, Oumar Diouf, sociétaire de RFC Liège, a ouvert, dimanche, son compteur buts avec un doublé contre Seraing, club dans lequel évoluent ses compatriotes Thierno Gaye (25 ans), Djibril Diarra (21 ans) et Saliou Faye (19 ans).

En Super Lig Turque, Alassane Ndao de Konyaspor a brillé lors du large succès de son équipe contre Gaziantep (3-0), dimanche.

L'attaquant de 28 ans, sorti à la 79e mn, est auteur d'un but et d'une passe décisive. Son compatriote d'Eyupspor, Mame Thiam, a été aussi buteur. Il a égalisé pour son équipe qui a finalement perdu (1-2), face à Besiktas.

Le milieu de terrain des Lions, Pape Guèye, pensionnaire de Villarreal (Espagne), avait déjà donné le ton en inscrivant le deuxième but de son équipe contre le Real Oviedo, promue cette saison. Guèye est sorti à la 70e mn.

Son compatriote évoluant dans le même championnat, Pathé Ciss du Real Vallecano, était titulaire lors du succès de son équipe face à Gérone (3-1). Il a joué l'intégralité du match.

L'autre sénégalais buteur ce week-end est Rassoul Ndiaye (Le Havre, France).

Le milieu de terrain de 23 ans est auteur de l'unique but de son équipe défaite samedi par l'AS Monaco (1-3), où évolue Lamine Camara.

Camara a été passeur décisif sur le deuxième but des Monégasques, avant de céder sa place à la 63e mn. Son coéquipier en équipe nationale et en club, Krepin Diatta n'était pas sur la feuille de match.

Le gardien des Lions, Mory Diaw, qui a rejoint cet été le club havrais, était titulaire. Il a encaissé trois buts pour son premier match de championnat.

Arouna Sangante, capitaine des "Hacmen" (Le Havre), a participé à cette rencontre, de même qu'Issa Soumaré.

Le Stade rennais, entraîné par le Sénégalais Habib Bèye, s'est imposé, 1-0, en fin de match, contre l'Olympique de Marseille.

Habib Diarra et El Hadji Malick font leur début en Premier League

En Premier League anglaise, Pape Matar Sarr (Tottenham), titulaire contre la promue Burnley, a été passeur décisif sur le troisième but de son équipe. Les Spurs ont dominé les Clarets (3-0).

Habib Diarra (Sunderland), en provenance de Strasbourg (France), et El Hadji Malick Diouf (West Ham), transfuge du SK Slavia Prague (République tchèque), s'affrontaient pour leur premier match en Premier League.

Les Black Cats de Sunderland, promus cette saison, ont largement dominé les Hammers (3-0). Titulaires, les deux jeunes internationaux sénégalais ont joué l'intégralité de la rencontre.

Aligné d'entrée et buteur avec Crystal Palace, lors de la finale du FA Community Shield, gagnée dimanche dernier, contre Liverpool, Ismaïla Sarr figurait de nouveau dans le 11 de départ de son équipe contre Chelsea, pour cette première journée du championnat anglais.

Sarr a joué toute la rencontre soldée par un score nul et vierge. Son compatriote de Chelsea, Nicolas Jackson, était absent. L'attaquant sénégalais purge son troisième match de suspension pour avoir pris un carton rouge direct lors de la 36 journée de la saison dernière, contre Newcastle.

Abdallah Simah, de retour de prêt à Brighton cet été, en provenance de Brest (France), n'était pas sur la feuille de match, contre Fulham (1-1), samedi.

Les autres Sénégalais de la Premier League, Idrissa Gana Guèye et Iliman Ndiaye, joueront leur premier match de championnat, lundi, à 19h GMT, contre Leeds United, une équipe promue.