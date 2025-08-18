Afrique: Les Lions locaux vont aborder le match face au Soudan 'comme un match de huitième de finale', selon Souleymane Diallo

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale locale de football compte aborder "avec beaucoup de sérénité" la rencontre devant l'opposer mardi aux Crocodiles du Nil, comme s'il s'agissait d'un match de huitième de finale, a déclaré le sélectionneur des Lions, Souleymane Diallo.

"Il faudra aborder ce match avec beaucoup de sérénité. Considérer ce match comme un match de huitièmes de finale", a-t-il dit en conférence de presse d'avant match.

L'équipe nationale locale de football du Sénégal affronte celle de Soudan, mardi à 17 heures, au stade Amaan Stadium de Zanzibar City. Ce match compte pour la troisième journée du Groupe D du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2024)

Les Lions locaux occupent la deuxième place (4 pts+1) de leur poule, derrière le Soudan (4pts+4).

Les deux équipes vont suivre de près la rencontre entre le troisième Congo (1 point) et le dernier Nigeria (0 point).

Les deux premières équipes de la poule seront qualifiées pour les quarts de finale.

"C'est un match hyper-important qui peut nous donner la première place. C'est hyper-important, cette première place. Cela va nous permettre de rester ici à Zanzibar. Nous avons nos repères ici", a insisté le technicien sénégalais.

Selon Souleymane Diallo, le projet de jeu de l'adversaire soudanais nécessite "beaucoup de concentration".

"On va rester dans notre registre qui consiste à avoir un jeu porté vers l'avant. Demain, nous allons assister à un très bon match", a promis l'entraineur des Lions locaux.

