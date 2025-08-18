Gambie: La police conclut son enquête sur la mort de 7 personnes à Nuimi Le dossier a été transmis au Ministère de la Justice pour avis

La police gambienne a conclu son enquête sur la mort tragique de sept employés de KEI Industries Ltd., l'un des entrepreneurs chargés de la mise en oeuvre du projet GERMP financé par la Banque Mondiale pour le compte de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricite de la Gambie (NAWEC, qui ont été électrocutés mortellement alors qu'ils étaient en service à Nuimi.

Le dossier a été transmis au ministère de la Justice pour avis juridique et éventuelles mesures supplémentaires.

Cet incident, qui s'est produit l'année dernière, a provoqué une onde de choc dans tout le pays et soulevé de sérieuses préoccupations quant aux normes de sécurité au lieu de travail dans le secteur de l'énergie. Les sept hommes travaillaient apparemment sur une ligne de transport d'électricité à haute tension lorsqu'ils ont été électrocutés, dans ce que les autorités ont qualifié d'un des accidents industriels les plus meurtriers de l'histoire récente de la Gambie.

Modou Musa Sissawo, porte-parole de la police de la Gambie (GPF), contacté pour ses observations sur l'affaire, a confirmé que l'enquête était terminée et que toutes les conclusions pertinentes avaient été transmises au Ministère de la Justice.

Le Ministère de la Justice doit déterminer si des poursuites pénales, des sanctions réglementaires ou des réformes politiques suivront.

Mr Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), s'engage à atteindre l'objectif de recettes de 23 milliards de dalasis d'ici novembre