Afrique de l'Ouest: Sénégal/Côte d'Ivoire - Yérim Sow polit l'emblématique immeuble Symphonie d'Abidjan pour 30 millions d'euros

L'entrepreneur sénégalo-ivoirien Yérim SOW reluit sa holding. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce lundi 18 août 2025, le tycoon de la téléphonie, des banques renforce davantage sa présence dans l'immobilier avec la rénovation de l'immeuble emblématique Symphonie d'Abidjan pour un investissement de 30 millions d'euros. Détails exclusifs

L'homme d'affaires sénégalo- ivoirien Yérim SOW (58 ans) continue d'étendre son influence dans le secteur de l'immobilier. Après l'ouverture réussie du SENN Hôtel Abidjan, Noom Hôtel en Côte d'Ivoire, Noom Niger, il vient de rafler un marché stratégique pour la rénovation, la gestion et l'entretien-maintenance de l'immeuble emblématique «Symphonie» à Abidjan. Ce projet, qui s'inscrit dans un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise TEYLIOM PROPERTIES COTE D'IVOIRE, concerne un bâtiment situé au coeur du quartier d'affaires du Plateau.

Synergie inclusive d'investissements stratégiques

L'immeuble Symphonie d'Abidjan, intégré au patrimoine immobilier de l'État ivoirien, souffre depuis plusieurs années de dégradations importantes nécessitant une rénovation complète. L'accord signé entre les deux parties prévoit donc la réhabilitation totale du bâtiment ainsi que l'équipement en mobilier de bureaux modernes, avec une gestion continue de l'immeuble pour une durée d'environ cinq (05) ans.

Selon des informations autorisées de Confidentiel Afrique, le sérieux, la qualité et l'expertise de Teyliom Properties Côte d'Ivoire ont pesé sur l'attribution de ce marché stratégique de l'État ivoirien au groupe du jeune entrepreneur sénégalais Yérim SOW. La convention stipule également que TEYLIOM PROPERTIES CÔTE D'IVOIRE s'engage à assurer l'entretien, la maintenance et le renouvellement des biens contractuels sur la période convenue, garantissant ainsi une gestion optimale du site.

Les investissements prévus pour cette rénovation sont estimés à 30 millions d'euros (18 milliards de francs CFA), un tournant significatif qui marque l'ambition de Yérim SOW et de ses partenaires à faire rayonner l'immobilier de qualité à Abidjan. A travers cette grosse infrastructure, l'homme d'affaires Yérim SOW continue d'étendre son influence dans le secteur de l'immobilier où sa signature fait notoriété.

293 milliards de FCFA, 2e fortune de Côte d'Ivoire

L'entrepreneur ivoiro-sénégalais Yérim Habib Sow communément appelé Yérim Sow pèse une fortune de 293 milliards de FCFA selon une révélation exclusive de Confidentiel Afrique qui a eu accès aux résultats d'un cabinet international. Le fils d'Aliou Sow, défunt bâtisseur du BTP au Sénégal et en Afrique se positionne comme la deuxième personnalité la plus riche en Côte d'Ivoire. Il devance bon nombre de capitaines d'industrie tels que l'homme d'affaires ivoirien, patron du groupe d'assurances NSIA, M. Jean DIAGOU, le magnat ivoirien de l'agro-alimentaire, famille libanaise EZZEDINE et le banquier ivoirien Dossongui KONÉ.