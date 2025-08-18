Cote d'Ivoire: Bouaké - Dominique Ouattara et Amadou Koné offrent des vacances saines aux plus jeunes

À travers ces deux tournois, de jeunes footballeurs vont pouvoir exprimer leurs talents.

Le tournoi de la Première Dame, Dominique Ouattara, qui en est à sa 10e édition, ainsi que celui des arrondissements, doté du trophée Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, ont été officiellement lancés le mercredi 13 août 2025, au stade Nicolas Djibo de Sokoura, ex-terrain « Yaoundé ». La cérémonie s'est tenue en présence d'Aboubacar Diaby, 4e adjoint au maire de Bouaké, représentant Amadou Koné, ainsi que de Nicolas Djibo, sénateur de Bouaké, et de Namama Fadiga, conseillère aux sports du maire.

Dans son intervention, Aboubacar Diaby a indiqué qu'à l'approche de l'élection présidentielle, dans un contexte sensible, la mairie de Bouaké souhaite, à travers ces compétitions, montrer que la paix et la concorde doivent toujours primer sur les divergences. « Chers jeunes sportifs, je voudrais dire que vous êtes les ambassadeurs de la paix. Sur le terrain, vous démontrez qu'avec l'effort, la discipline et l'esprit d'équipe, on peut atteindre la victoire, non pas contre l'autre, mais avec l'autre », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Namama Fadiga a déclaré être une conseillère aux sports heureuse de voir autant de participants réunis dans un esprit de paix et de cohésion sociale autour du football. Elle a également remercié le maire, dont l'ambition est de faire de Bouaké une véritable ville sportive. « Il faut que Bouaké retrouve son lustre d'antan en matière de sport », a-t-elle ajouté, en rappelant son passé d'ex-internationale de handball.

Marie-Chantale Dégry, directrice des services socio-culturels et de la promotion humaine de la mairie de Bouaké, a, pour sa part, remercié tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces deux tournois, qui, durant plusieurs semaines, opposeront les centres de formation dans le cadre du tournoi de la Première dame, et les différents quartiers dans celui des arrondissements.

Lors du match d'ouverture de la coupe Dominique Ouattara, l'équipe de Caïman Fc a pris le dessus sur Chao Fc par le score de 4 à 3. Au total, 28 équipes participent à ces deux tournois.