Cote d'Ivoire: Lutte contre les fléaux sociaux - Le ministère de la Jeunesse renforce la sensibilisation auprès des jeunes d'Attinguié

Dans le cadre de la lutte contre les fléaux sociaux menaçant la jeunesse ivoirienne, une initiative de sensibilisation a été initiée dans le village d'Attinguié le samedi 16 août 2025. La chefferie d'Attinguié en collaboration avec le ministère de la jeunesse et L'Unfpa a organisé cette journée de sensibilisation sous le thème : La jeunesse d'Attinguié s'engage pour sa santé et son avenir". Cette action a eu pour objectif d'informer la jeunesse sur des problématiques telles que la drogue, le tabac, le sida et les grossesses précoces. Ce programme vise à protéger la jeunesse en éveillant les consciences et en mettant en place des actions concrètes pour lutter contre ces fléaux.

Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, par le biais de son représentant et Directeur de la protection de la jeune, Arsène Okobé, a expliqué les objectifs de cette activité. Il a précisé que cette initiative visait à fournir des services de dépistage et de planification familiale, et à encourager l'utilisation du préservatif pour prévenir les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.

« La prévention passe par l'information. Nous proposons des services sur site pour sensibiliser les jeunes et leur offrir des méthodes contraceptives pour lutter contre les grossesses en cours de scolarité », a-t-il souligné.

Il a également ajouté qu'il est primordial que les jeunes, surtout ceux qui ne sont pas encore sexuellement actifs, privilégient l'abstinence. « Mais pour ceux qui sont déjà dans une relation sexuelle, l'utilisation systématique et correcte du préservatif est la meilleure option pour se protéger », a-t-il insisté.

Le Ministère a mis à disposition des services de dépistage du sida, ainsi que des informations sur la planification familiale, pour lutter contre les grossesses précoces et les infections. « Cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'Année de la jeunesse et vise à lutter contre les différents fléaux que nous connaissons en milieu jeune. Il s'agit d'une caravane de sensibilisation et d'offres de service en matière de santé sexuelle et de la reproduction, de planification familiale, de lutte contre le VIH-Sida, de lutte contre les grossesses précoces et les grossesses en cours de scolarité », a-t-il appuyé. Axée sur la santé de la reproduction, les infections sexuellement transmissibles et la toxicologie.

Cette initiative, menée avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (Unfpa) a permis de renforcer les connaissances et à promouvoir l'adoption de comportements sains et responsables en matière de santé auprès de la jeunesse d'Attinguié durant la période des grandes vacances scolaires. Emmanuel N'Guessan, chef de la communauté Abidji, a souligné l'importance cruciale de transmettre ces messages de sensibilisation aux jeunes. Selon lui, la première éducation se fait au sein de la famille. « Si nous ne parlons pas de ces fléaux à nos enfants, personne ne le fera », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'ignorance de ces problèmes, comme le sida, expose davantage les jeunes garçons, souvent moins informés que les filles, qui bénéficient parfois de dépistages lors de visites à l'hôpital.

Il a insisté sur la nécessité de parler ouvertement de ces sujets dans les foyers, afin d'éviter que les jeunes ne soient corrompus par l'ignorance. « Les jeunes doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans la société et dans le développement du pays. Il est de notre devoir de les sensibiliser », a-t-il conclu. Le rôle des parents dans cette lutte a également été mis en avant. Au nom du chef du village d'Attinguié Jacques Marcel Djessou, son secrétaire général, Françoise-Marie Anouman Mobio a exprimé son engagement pour la jeunesse, en indiquant que le village avait rapidement pris des mesures pour éduquer et sensibiliser les jeunes.

« Nous avons construit une école pour notre jeunesse, car il est essentiel que nos enfants soient éduqués et sensibilisés sur les dangers auxquels ils sont exposés », a-t-il déclaré. Il a insisté sur l'importance de la prévention des grossesses précoces et de l'abstinence, avant de rappeler que les parents ont la responsabilité de guider leurs enfants pour éviter les comportements à risque. Le village a ainsi pris l'initiative de promouvoir cette activité de sensibilisation, une première pour la communauté. Le chef Jacques Marcel Djessou a souligné qu'il était important de réitérer ces actions chaque année pour renforcer l'impact de cette sensibilisation.

Jean-Michel Adon, président des jeunes du village d'Attinguié, a exprimé sa gratitude envers le ministère et la chefferie pour avoir organisé cette importante activité de sensibilisation. Il a rappelé que les jeunes représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire et qu'ils doivent prendre conscience de leur rôle dans le développement du pays. « Nous devons prendre soin de notre avenir en adoptant des comportements responsables. Ce programme est essentiel pour nous guider sur le chemin de l'éducation et de l'épanouissement », a-t-il déclaré. Il a également encouragé la jeunesse ivoirienne à se concentrer sur des valeurs de responsabilité et de respect. « Nous, les jeunes, devons nous engager pour un avenir meilleur, et cela commence par des choix sains aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Au cours de cette cérémonie, une communication sur la paix, la violence non active chemin de paix a été prononcée par le directeur de la communication, Jean Cyrille Bado du Centre Régional d'Excellence pour l'Afrique en matière de Prévention et de Gestion des Conflits (Creapaix).

Cette séance de sensibilisation a permis de mettre en lumière les enjeux importants auxquels la jeunesse ivoirienne est confrontée. Elle a aussi renforcé l'idée que l'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour la lutte contre les fléaux sociaux tels que le sida, la drogue, et les grossesses précoces. Il est impératif que ces actions se poursuivent et se multiplient dans les années à venir pour garantir un avenir meilleur à la jeunesse ivoirienne et, par extension, à la nation.