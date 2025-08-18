Cote d'Ivoire: Amélioration du système sanitaire de Gbêkê - Des ambulances médicalisées remises à 5 centres de santé

Jacques Assahoré a présidé la cérémonie de remise des ambulances aux localités bénéficiaires.

Abolikro, dans le district sanitaire de Botro, Ando-Kékrénou (Béoumi), Brobo (Bouaké nord-est), Tiéplé (Bouaké-sud) et Ahoungnansou (Bouaké-ouest) sont les cinq centres de santé dotés d'ambulances médicalisées par le Conseil régional de Gbêkê. La remise officielle a eu lieu le 16 août 2025, au siège du conseil à Bouaké, sous la présidence de Jacques Assahoré Konan, président dudit conseil.

Selon lui, en plus de ces cinq ambulances, ce sont au total dix ambulances médicalisées dont ont bénéficié les structures sanitaires de la région depuis son accession à la tête du Conseil régional. « Ces ambulances répondent aux besoins de nos populations. Il est inadmissible d'entendre que des parents décèdent faute de moyens d'évacuation », a-t-il déploré.

Conscient que d'autres localités sont encore en attente, Jacques Assahoré Konan a tenu à rassurer : « Les autres localités qui attendent n'ont pas été oubliées. Les dotations se font en collaboration avec les autorités sanitaires de la région, qui fournissent les indicateurs en fonction des besoins. »

Au nom des localités bénéficiaires, Léonard Amani, cadre de Tiéplé, a exprimé la gratitude des populations au président et à l'ensemble du conseil, qui ont su rester à l'écoute de leurs préoccupations urgentes.

Profitant de l'occasion, Jacques Assahoré Konan a dressé un bilan partiel des actions du Conseil régional. Il a rappelé la construction de huit dispensaires, l'équipement de sept centres de santé, l'installation de quarante pompes à motricité humaine et le reprofilage de 187 km de route.

Dans le domaine éducatif, il a également mentionné l'équipement de 193 classes avec 6 846 tables-bancs. « D'ici trois ans, tous les villages de la région seront dotés de pompes, dont certains recevront des pompes Hva », a-t-il annoncé.