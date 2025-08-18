Togo: Pays debout... mais un peu fatigué

18 Août 2025
Togonews (Lomé)

Proche de l'opposition, le Front citoyen Togo Debout (FCTD) peine à maintenir la dynamique de contestation engagée depuis l'adoption de la nouvelle Constitution.

Ce regroupement d'organisations de la société civile avait annoncé une série de manifestations pour pousser le régime à revenir sur ce changement de loi fondamentale. Après quelques rassemblements et meetings, le mouvement montre aujourd'hui des signes d'essoufflement.

Dimanche, son coordonnateur, David Dosseh, a reconnu des obstacles majeurs qui freinent les activités du front, en particulier le manque de moyens financiers.

Face à ces difficultés, le FCTD a choisi de se tourner vers des rencontres de plus petite envergure, espérant raviver un jour une mobilisation spontanée et massive de la population.

Malgré l'essoufflement constaté, David Dosseh se dit confiant dans l'avenir du mouvement. Il évoque la possibilité d'un nouvel élan citoyen, rappelant les mobilisations de 2017 et 2018.

