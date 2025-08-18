Togo: Le soja, nouvel or vert du pays ?

18 Août 2025
Togonews (Lomé)

Avec l'ambition de faire de la filière soja un véritable levier de développement agricole et économique, le Togo multiplie les efforts pour renforcer la production, stimuler la transformation locale et booster les exportations.

Selon le quotidien Togo Matin, les autorités se sont fixées un objectif clair : faire passer la production nationale de 260 000 tonnes actuellement à 500 000 tonnes d'ici 2026.

Pour y parvenir, plusieurs stratégies sont déployées, allant de l'accompagnement des producteurs à l'amélioration de la qualité des semences, en passant par la promotion de la transformation locale et la mise en place de circuits d'exportation plus performants.

La filière soja est aujourd'hui considérée comme l'une des plus dynamiques du secteur agricole togolais, tant par sa contribution aux revenus des producteurs que par son rôle croissant dans les exportations. Elle bénéficie également d'un fort intérêt sur le marché international, où la demande ne cesse d'augmenter.

Toujours d'après Togo Matin, le gouvernement mise aussi sur la structuration des organisations de producteurs, l'accès aux intrants de qualité et la mécanisation progressive afin d'accroître les rendements.

En parallèle, des efforts sont entrepris pour attirer davantage d'investissements privés dans la transformation locale, afin de créer plus de valeur ajoutée et d'emplois.

À travers cette vision ambitieuse, le Togo entend non seulement consolider sa place de leader régional dans la filière soja, mais aussi transformer ce secteur en pilier durable de croissance économique et de sécurité alimentaire.

