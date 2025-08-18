Cote d'Ivoire: Assomption 2025 à Lourdes - 300 pèlerins Ivoiriens prient pour la pays

Repartis en 5 groupes, 300 fidèles chrétiens catholiques ivoiriens ayant bénéficié d'une prise en charge totale de l'Etat, à travers la Direction générale des cultes (Dgc), effectuent le pèlerinage de l'assomption à Lourdes en France, du 08 au 22 août 2025. À la veille de la fête d'assomption, c'est-à-dire, le 14 août, tous les pèlerins ivoiriens, en union de prière, ont confié leur pays à Dieu, au cours d'une messe dirigée par l'évêque émérite de Gagnoa, Mgr Joseph Aké Yapo. Dans son homélie, l'homme de Dieu a exhorté les chrétiens ivoiriens au pardon et à l'humilité.

Le jour suivant, jour de la célébration de l'assomption, rassemblés avec tous les autres pèlerins venus de toutes les autres régions du monde, , les pèlerins ivoiriens ont pris part à la messe internationale, tenue pour la circonstance à la basilique souterraine Pie X, au sein du sanctuaire.

Après avoir participé à des processions mariales , l'adoration, aux séances de prières spéciales pour les malades, aux bains et aux jets d'eau, le cap a été mis sur Paris et ses environs pour la visite d'autres sites religieux. Rappelons qu'à l'entame du séjour spirituel à Lourde, au sud-ouest de la France, ces pèlerins ivoiriens ont effectué des processions, une messe et une visite guidée du sanctuaire marial. Ils ont marché dans les pas de Bernadette de Lourdes au sein du village avant d'exécuter le chemin de croix à travers les hauteurs qui entourent le sanctuaire marial.