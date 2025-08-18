Cameroun: Christopher Fomunyoh qualifie le régime de Paul Biya de « catastrophique » - analyse

18 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le politologue camerounais Dr Christopher Fomunyoh, figure éminente de la démocratie africaine et directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute (NDI), a porté un jugement sans équivoque sur le leadership du président Paul Biya.

Lors d'une récente intervention, il a qualifié le régime du chef de l'État camerounais, au pouvoir depuis 1982, de "catastrophique". Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions socio-politiques persistantes, marquées par la crise anglophone, les défis économiques et les interrogations sur la succession présidentielle.

Fomunyoh, observateur international des processus électoraux et fin connaisseur des dynamiques politiques camerounaises, a souligné l'écart croissant entre les promesses de stabilité et la réalité du terrain. Son analyse pointe une gouvernance défaillante, caractérisée selon lui par une centralisation excessive du pouvoir, une gestion opaque des ressources naturelles et un affaiblissement des institutions démocratiques. "Le bilan est sans appel : dégradation des services publics, effritement du dialogue national et recul des libertés fondamentales", a-t-il insisté.

La critique du Dr Fomunyoh s'ancre dans un paysage où la crise anglophone entre dans sa huitième année, avec des conséquences humanitaires alarmantes (plus de 6 000 morts et 700 000 déplacés). Malgré la tenue du Grand Dialogue National en 2019, la mise en oeuvre des réformes décentralisatrices reste limitée. Les récentes lois sur la promotion du bilinguisme et la création d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peinent à apaiser les revendications séparatistes.

Sur le plan économique, le Cameroun, pourtant doté d'importantes réserves pétrolières et agricoles, subit une crise économique multifactorielle : inflation galopante (8,3% en 2024), chômage des jeunes (13,5%), et dette publique représentant 46% du PIB. L'absence de diversification des revenus et les allégations de corruption sapent la confiance des partenaires internationaux, dont le FMI.

Dans sa conclusion, le politologue appelle à une transition inclusive fondée sur le respect de la constitution et la tenue d'élections crédibles. "L'alternance n'est pas une menace, mais une nécessité pour redonner espoir à une jeunesse camerounaise en quête d'horizons", a-t-il affirmé, soulignant le rôle crucial de la société civile et des médias indépendants.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.