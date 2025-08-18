Sénégal: Une mission économique du Pakistan à Dakar pour renforcer la coopération commerciale autour du riz

Dakar — Le Sénégal va accueillir, en septembre prochain, une mission économique de la République islamique du Pakistan dont l'ambition est de renforcer les liens commerciaux de ce pays d'Asie du Sud avec l'Afrique de l'Ouest à travers notamment le secteur du riz, a annoncé lundi à Dakar son ambassadeur, Saima Sayed.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, la diplomate a souligné que cette mission, dénommée "Pakistan Rice Road Show" fera une halte à Dakar, les 1er et 2 septembre, après avoir séjourné au Ghana et en Côté d'Ivoire.

Elle a présenté cette approche comme "initiative stratégique du gouvernement pakistanais" visant à promouvoir des partenariats durables avec les pays de la sous-région.

"L'objectif de cette tournée régionale est de promouvoir les liens entre entreprises, de favoriser les partenariats commerciaux agricoles et de soutenir les initiatives de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest grâce à un approvisionnement fiable en riz pakistanais de haute qualité", a-t-elle précisé.

La délégation sera conduite par le directeur général de l'Autorité pakistanaise de développement du commerce (TDAP) et comprendra des représentants de 28 entreprises majeures du secteur rizicole, a expliqué Mme Sayed.

À Dakar, a poursuivi la diplomate, la mission va participer à une série de rencontres B2B structurées avec des importateurs, grossistes et distributeurs sénégalais.

Des visites de terrain prévues dans des entrepôts, au port autonome de Dakar et auprès de plusieurs acteurs de la chaîne de distribution, vont permettre aux exportateurs pakistanais de mieux appréhender les réalités logistiques locales et d'adapter leur offre aux besoins spécifiques du marché sénégalais, a encore fait valoir Mme Sayed.

Des exportations pakistanaises en forte progression

"Au-delà de la promotion du riz pakistanais, l'objectif est de soutenir la stabilité des prix sur le marché sénégalais et de réduire la dépendance à des circuits d'approvisionnement parfois imprévisibles", a-t-elle souligné.

Il est également attendu de la mission, sa contribution à "rationaliser les circuits d'achat, en réduisant les coûts d'intermédiation, et à favoriser le transfert de compétences dans des domaines clés comme le stockage, la mouture ou encore la gestion de la qualité du riz".

Ce renforcement de la coopération économique intervient dans un contexte de forte hausse des exportations pakistanaises vers le Sénégal, notamment dans le secteur rizicole, s'est félicitée la diplomate.

En 2024, par exemple, le Pakistan a exporté vers le Sénégal pour près de 82 milliards de francs CFA de riz (environ 146 millions de dollars), selon Mme Saima Sayed.

À l'échelle mondiale, les exportations totales de riz pakistanais ont atteint 4 milliards de dollars US, soit plus de 2 245 milliards FCFA, a-t-elle indiqué.

Le riz constitue un aliment de base au Sénégal. Il est notamment utilisé dans le plat national, le thiéboudiène, inscrit en 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.