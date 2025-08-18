Sénégal: Tambacounda - Le déficit du personnel enseignant, en cause dans la chute des résultats scolaires

Tambacounda — Le déficit en personnel enseignant est un des facteurs pouvant expliquer la chute des résultats scolaires au ́niveau de l'inspection d'académie de Tambacounda (est), avec le manque de formation continue et d'expérience des jeunes enseignants, a appris l'APS de l'inspecteur d'académie, Assane Mbengue.

"Pour cette année-ci, le constat est que nous avons chuté pour le baccalauréat général et également pour le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) même si les écarts ne sont pas très importants comparés à ceux de l'année dernière", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Le déficit d'enseignants est, selon lui, le premier facteur explicatif de la chute des résultats scolaires dans la région de Tambacounda.

"Il y a beaucoup de classes qui démarrent leurs premiers cours trois mois après la rentrée des classes, cette situation impacte négativement les études de ces enfants", a expliqué Assane Mbengue. Il a également évoqué le manque d'expérience des jeunes enseignants.

"Dans la région de Tambacounda, nous recevons généralement des enseignants très jeunes qui sortent des écoles de formation pour la plupart, et qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, cela peut être un facteur explicatif de [certaines contreperformances scolaires]", a-t-il souligné.

Le déficit de formation continue des enseignants fait partie également des facteurs qui expliquent la régression du niveau des élèves au niveau de l'académie de Tambacounda, indique Assane Mbengue.

"Nous avions des partenaires qui nous appuyaient ces dernières années dans la formation continue des enseignants, malheureusement certains se sont retirés, ça peut un facteur explicatif", a-t-il fait savoir.

"Globalement, ce sont ces quelques éléments là que nous considérons comme étant vraiment des points sur lesquels nous devons mettre l'accent pour pouvoir booster les performances scolaires au niveau de l'académie de Tambacounda", a-t-il ajouté.

Selon les résultats publiés par l'inspection d'académie de Tambacounda, le taux de réussite au baccalauréat général dans la région est estimé à 42,34 % en 2025, contre 44,49% l'année dernière.

Pour le baccalauréat technique, l'académie de Tambacounda a enregistré un taux de réussite de 86,42% en 2025, contre 95,71% en 2024.

Pour le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), l'académie de Tambacounda a enregistré un taux de réussite de 89,55%, contre 87,52% l'année dernière.

Concernant le CFEE, le certificat de fin d'études élémentaires, la région de Tambacounda affiche un taux de réussite de 63,56% en 2025, contre 64,05 % l'année dernière.

Pour l'entrée sixième, l'académie a enregistré un taux de réussite de 80,83% 2025, contre de 79, 54% en 2024.