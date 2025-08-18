Sénégal: Bakel - Le district sanitaire enregistre jusqu'à 15 cas de malnutrition pendant la saison sèche

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Le district sanitaire de Bakel (est), qui polarise 24 postes de santé, enregistre une hausse de l'ordre de 15 cas de malnutrition chaque année durant la saison sèche, a appris l'APS du point focal nutrition dudit établissement, Safiétou Margo.

"Nous notons beaucoup de cas de malnutrition dans le district sanitaire. Mais on a plus de cas, pendant la saison sèche, une période où les greniers sont vides" et pendant laquelle il y a aussi "une forte chaleur", a-t-elle expliqué dans un entretien avec l'APS.

Elle a expliqué que durant cette période, le district reçoit jusqu'à 15 enfants atteints de malnutrition, précisant qu'il s'agit des cas de malnutrition aiguë sévère (MAS), parfois avec complication, nécessitant le transfert de l'enfant au centre de santé pour des soins plus adaptés.

"Ceux qui n'ont pas de complication, on les traite au niveau des cases ou postes de santé. Mais les malnutris avec complication sont envoyés directement au centre de santé pour les soins. Et si on gère la complication, l'enfant retourne au niveau du poste qui va continuer le suivi", a signalé Mme Margo.

Les postes de santé de Gabou, Tourimé, Samba Yidé et Ololdou sont les plus touchés par la malnutrition, a-t-elle précisé.

"Certaines laissent l'enfant avec une diarrhée d'un mois avant de l'amener à l'hôpital", regrette-t-elle.

Des dépistages actifs et passifs sont souvent organisés par le district au profit d'enfants dont l'âge est compris entre 6 à 59 mois, afin d'identifier ceux qui sont bien nourris, vivent avec la malnutrition aiguë modérée (MAM) ou la malnutrition aiguë sévère (MAS), indique-t-on.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.