Sénégal: Mont-Rolland - Les recherches se poursuivent pour repêcher le corps d'un garçon noyé dans un bassin

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Les recherches entamées dimanche en début de soirée pour retrouver le corps d'un garçon âgé de 12 ans qui s'est noyé le même jour dans un bassin de rétention d'eaux pluviales, à Mont-Rolland (ouest), se poursuivaient lundi matin, sans résultat jusque-là, a appris l'APS d'un responsable local.

L'adolescent s'est noyé aux environs de 19 heures dans le bassin de rétention d'eaux pluviales aménagé au coeur de la commune de Mont-Rolland, où il se baignait avec ses camarades.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Thiès et la gendarmerie de Notto se sont déportés sur les lieux du drame.

"Nous avons mobilisé des équipes de secours et fouillé le bassin jusqu'à la tombée de la nuit, mais nos efforts n'ont pas encore permis de localiser l'enfant", a indiqué un responsable local.

Les proches et voisins, témoins de la scène, ont exprimé leur consternation et leur incompréhension face à cet accident tragique.

Les opérations de recherche se sont poursuivies ce lundi, avec l'appui des habitants et des autorités locales, dans l'espoir de retrouver le corps du jeune garçon.

La communauté de Mont-Rolland, profondément affectée par ce drame, a organisé des veillées et prières pour soutenir la famille du jeune garçon dans cette épreuve.

Les bassins de rétention et les mares, devenus des lieux de baignade pour les jeunes, surtout en période de forte chaleur, représentent un danger réel pour les enfants, en l'absence de surveillance.

Des habitants témoignent de plusieurs cas de noyade évités de justesse ces dernières années, et soulignent l'importance de sensibiliser les familles et les communautés, afin que ces espaces vitaux pour l'irrigation, ne sèment pas la mort.

