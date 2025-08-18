Sénégal: L'ANSTS rend hommage à Abdou Salam Fall, 'un artisan infatigable' du dialogue entre science et société

Dakar — L'universitaire et sociologue sénégalais Abdou Salam Fall, décédé vendredi, a été un "bâtisseur de savoirs et un artisan infatigable du dialogue entre science et société", a témoigné l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) dont il était membre.

"La rigueur intellectuelle, l'engagement scientifique et l'humanisme du Pr Abdou Salam Fall rayonnaient bien au-delà des frontières académiques", a relevé le président de l'ANSTS, Moctar Touré, dans un communiqué parvenu lundi à l'APS.

Dans son communiqué, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal rend hommage à "un phare de la pensée sociologique en Afrique, un bâtisseur de savoirs et un artisan infatigable du dialogue entre science et société".

Elle dit "s'incliner devant la mémoire de ce grand homme, avec une gratitude infinie pour son legs scientifique et moral", assurant que "son oeuvre va continuer de nous inspirer et de guider nos réflexions".

"Son parcours exceptionnel, jalonné de publications majeures, de missions de recherche et d'actions citoyennes, incarne l'idéal même de l'érudit au service du développement durable et de la justice sociale", lit-on dans le texte.

Le professeur Abdou Salam Fall, éminent sociologue à l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN-CAD) et figure majeure des sciences sociales en Afrique, est décédé vendredi matin à Saint-Louis.

Il a été inhumé à Gaya, la terre de ses origines, dans le département de Dagana (nord).

En avril dernier, un appel à communication avait été lancé pour un colloque international en son honneur, prévu en novembre.

"Cette rencontre scientifique devrait aider à mettre en lumière son apport à la recherche et à la science, et surtout pour honorer, de son vivant, un universitaire émérite. Mais le destin en a décidé autrement", indiquent les initiateurs de ce colloque.

Décrit comme un chercheur prolifique, un formateur généreux et rigoureux, Abdou Salam Fall laisse derrière lui un héritage intellectuel jugé considérable.

Ses travaux, à la fois empiriques et théoriques, ont marqué la recherche sur l'économie sociale et solidaire, le religieux, l'urbanisation, les migrations internationales et les inégalités sociales.