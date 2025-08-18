Sénégal: Parution du livre « confidences d'une légende du Basketball » - Rebond de Mame Maty Mbengue sur son parcours d'excellence

La cérémonie de dédicace du livre « Confidences d'une légende du basketball », autobiographie de l'ancienne internationale sénégalaise de basketball Mame Maty Mbengue, coécrite avec le journaliste Mamadou Koumé, a suscité samedi dernier, une vive émotion et un hommage unanime de la part de l'univers du basket sénégalais en particulier, et du monde sportif en général.

« Si ce livre ne touche qu'une personne, qu'il lui donne la force de poursuivre ses rêves, alors il aura rempli sa mission », a déclaré samedi, avec émotion, Mame Maty Mbengue lors de la cérémonie de dédicace de « Confidences d'une légende du basketball ».

Le journaliste et coauteur Mamadou Koumé a rappelé l'intensité du travail accompli pendant près d'une année, de septembre-octobre 2023 à la fin de l'année 2024, afin de restituer fidèlement le parcours de Mame Maty Mbengue dans cet ouvrage « riche de 120 pages et 12 chapitres », retraçant son évolution de la petite catégorie aux plus hautes sphères du basketball international.

Un parcours « d'exception » couronné en 2022 par son entrée au Hall of Fame de la Fiba. « Ce moment m'a rappelé que mon histoire ne m'appartenait pas seulement, elle vous appartient à vous tous », a-t-elle souligné comme source de motivation pour se lancer dans l'écriture.

Dans son allocution, la quintuple championne d'Afrique a rendu hommage à la discipline qui l'a rendue célèbre : « Le basket m'a appris à me dépasser, à croire en mes capacités et à rester fidèle à mes valeurs ». Dans « Confidences d'une légende du basketball », Mame Maty Mbengue retrace plusieurs facteurs essentiels ayant marqué sa réussite. Elle désigne le président Abdou Diouf comme « une figure paternelle et un exemple d'intégrité », ainsi que ses entraîneurs, parmi lesquels monsieur Akibode, son premier coach, et Bonaventure Carvalho, ancien entraîneur de l'équipe nationale, qu'elle considère comme « plus qu'un guide, un véritable mentor».

D'autres chapitres, riches en illustrations, sont consacrés à son appartenance à la culture léboue, les étapes clés de sa carrière, ses sélections en équipe nationale et notamment la conquête de plusieurs titres de championne d'Afrique, dont la première à seulement 16 ans en 1984, ainsi que son expérience sportive et académique aux États-Unis, à l'université de Cincinnati, où elle a poursuivi son perfectionnement.

Le récit est aussi enrichi par les témoignages de coéquipiers, entraîneurs et proches, qui apportent confidences et anecdotes. « En refermant ce livre, vous ne verrez pas seulement une championne. Vous verrez un symbole. Celui d'une Dakaroise qui gagne, d'un Sénégal qui brille et d'une femme qui a prouvé que le rêve, quand il est porté par le travail et l'abnégation, peut nous mener jusqu'au sommet », a souligné Mamadou Koumé devant un parterre d'autorités dont le ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, Khady Diène Gaye, plusieurs anciens ministres des Sports, notamment Joseph Ndong, Abdoulaye Makhtar Diop, grand Serigne de Dakar, mais aussi Makhtar Diouf, fils de l'ancien président Abdou Diouf.

Mame Maty Mbengue a invité tous les acteurs à s'engager davantage pour faire briller la discipline : « Le basket m'a tant apporté. Aujourd'hui, je me demande ce que je peux lui offrir en retour : des projets solides et un soutien mental renforcé. J'invite les autorités, les organisateurs, les associations et la Fiba à s'engager davantage pour soutenir ce sport ».