Congo-Kinshasa: Le parti Congo Positif s'oppose à toute initiative de dialogue politique en RDC

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le parti politique Congo Positif s'insurge contre toute tentative d'instauration d'un dialogue politique en RDC.

C'est dans ce cadre que son président, Dieudonné Nkishi, a lancé, le dimanche 17 août, un front contre le dialogue, lors d'une matinée politique organisée au Centre culturel Collège Boboto, à Kinshasa.

Selon lui, les dialogues politiques en RDC ont souvent pour effet de perturber le processus électoral et de déboucher sur un partage du pouvoir, au détriment de la volonté populaire. Il plaide pour le respect strict du calendrier électoral, sans interférences politiques qui pourraient compromettre la stabilité des institutions.

« On a eu plus de 40 dialogues dans ce pays, et le peuple congolais, qui a toujours accompagné ces initiatives, n'a jamais trouvé son intérêt. On dit qu'on fait le dialogue pour que les gens s'entendent, mais quand ils y arrivent, c'est pour s'entendre sur leurs intérêts, et non sur ceux du peuple congolais », a déclaré Dieudonné Nkishi.

Le président de Congo Positif appelle à une validation populaire préalable de toute initiative de dialogue, conformément à l'article 5 de la Constitution, qui stipule que le peuple est le détenteur souverain du pouvoir.

« Malheureusement, en RDC, on vote, on donne le mandat aux élus, mais pendant ce mandat, vous trouvez des gens qui viennent comme pour apostropher le pouvoir que le peuple souverain a accordé à ses élus », a-t-il conclu.

