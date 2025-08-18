Afrique: Le calendrier complet des qualifications UNAF pour la Ligue des champions féminine CAF 2025 est connu

L'Union Nord-Africaine de Football (UNAF) a dévoilé le programme des qualifications régionales pour la prochaine édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025. Quatre clubs champions représenteront leurs pays dans cette phase qualificative prévue en Tunisie : l'AS FAR (Maroc), Afak Relizane (Algérie), FC Masar (Égypte) et l'AS Féminine Sousse (Tunisie).

Organisée sous la forme d'un mini-championnat en poule unique, la compétition permettra à l'équipe classée première au terme des trois journées de décrocher l'unique billet qualificatif pour la phase finale continentale. Selon les informations communiquées, les matchs débuteront officiellement le 2 septembre 2025, avec une clôture prévue le 8 septembre.

Calendrier des rencontres des éliminatoires de la zone UNAF de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025

2 septembre - 1re journée

FC Masar (Égypte) - AS FAR (Maroc)

AS Féminine Sousse (Tunisie) - Afak Relizane (Algérie)

5 septembre - 2e journée

AS FAR (Maroc) - Afak Relizane (Algérie)

FC Masar (Égypte) - AS Féminine Sousse (Tunisie)

8 septembre - 3e journée

Afak Relizane (Algérie) - FC Masar (Égypte)

AS Féminine Sousse (Tunisie) - AS FAR (Maroc)

Une place pour rejoindre les meilleures formations africaines

À l'issue du tournoi, le club ayant obtenu le plus grand nombre de points sera sacré champion UNAF et se qualifiera pour la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025. En cas d'égalité au classement, les critères de départage seront appliqués conformément au règlement : différence de buts, résultat de la confrontation directe, puis d'autres paramètres si nécessaire.

Des ambitions fortes chez les participantes

Championne d'Afrique en 2022, l'AS FAR se présente avec une solide expérience continentale. L'équipe marocaine retrouvera notamment Afak Relizane, formation algérienne désireuse de retrouver son lustre régional. À domicile, l'AS Féminine Sousse comptera sur le soutien du public pour viser une qualification historique. De son côté, le FC Masar veut transformer l'essai après sa troisième place obtenue lors de l'édition 2024.