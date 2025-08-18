Afrique: Ligue des Champions Féminine CAF 2025 - La Zone UFOA B en effervescence au pays

La Côte d'Ivoire accueille du 23 août au 5 septembre 2025 le tournoi de qualification de la Zone UFOA B pour la prochaine édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Une compétition qui regroupe les meilleures équipes féminines de la sous-région et qui promet, une fois encore, un spectacle relevé sur la pelouse du stade Charles Konan Banny.

Deux groupes équilibrés

Le tirage a placé huit clubs répartis en deux groupes :

Groupe A : ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), AS Garde Nationale du Niger (Niger), USFA (Burkina Faso).

: ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), AS Garde Nationale du Niger (Niger), USFA (Burkina Faso). Groupe B : Bayelsa Queens FC (Nigeria), Police Ladies (Ghana), ASKO (Togo), Sam Nelly (Bénin).

Les équipes s'affronteront en matches de poule, avant les demi-finales (2 septembre) et la finale (5 septembre).

Le calendrier complet du tournoi

1re journée

23/08/2025 - 15h00 : ASEC Mimosas (CIV) vs AS Garde Nationale (NIG)

24/08/2025 - 15h00 : Bayelsa Queens FC (NGA) vs Police Ladies (GHA)

24/08/2025 - 18h00 : ASKO (TOG) vs Sam Nelly (BEN)

2e journée

26/08/2025 - 15h00 : AS Garde Nationale (NIG) vs USFA (BFA)

27/08/2025 - 15h00 : ASKO (TOG) vs Bayelsa Queens FC (NGA)

27/08/2025 - 18h00 : Police Ladies (GHA) vs Sam Nelly (BEN)

3e journée

29/08/2025 - 15h00 : USFA (BFA) vs ASEC Mimosas (CIV)

30/08/2025 - 15h00 : Police Ladies (GHA) vs ASKO (TOG)

30/08/2025 - 18h00 : Sam Nelly (BEN) vs Bayelsa Queens FC (NGA)

Demi-finales (02/09/2025)

15h00 : 1er Groupe A vs 2e Groupe B

19h00 : 1er Groupe B vs 2e Groupe A

Match pour la 3e place (05/09/2025)

15h00 : Perdant Demi-finale 1 vs Perdant Demi-finale 2

Finale (05/09/2025)