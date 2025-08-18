Afrique: L'USFAS première équipe qualifiée pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025

L'Union Sportive des Forces Armées et de Sécurité (USFAS) du Mali est devenue la première équipe officiellement qualifiée sur le terrain pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025.

Les Maliennes ont validé leur ticket en terminant en tête du tournoi qualificatif de la zone UFOA A, disputé du 03 au 17 août à Dakar au Sénégal. Avec 9 points, l'USFAS a devancé les Aigles de la Médina (Sénégal), également à 9 points, grâce à une défense solide qui n'a concédé qu'un seul but sur l'ensemble de la compétition, contre trois pour leurs rivales sénégalaises.

Résultats du tournoi qualificatif (UFOA A)

1re journée

Aigles de Médina 0-2 USFAS

RAM Kamara 0-0 Determine Girls

2e journée

USFAS 0-1 RAM Kamara

Berewuleng FC 1-2 Aigles de la Médina

3e journée

RAM Kamara 0-1 Berewuleng FC

USFAS 3-0 Determine Girls

4e journée

Determine Girls 0-1 Aigles de la Médina

Berewuleng FC 0-2 USFAS

5e journée

Determine Girls 1-4 Berewuleng FC

Aigles de la Médina 5-0 RAM Kamara

Classement final

USFAS (Mali) - 9 pts (6 buts marqués / 1 encaissé) Aigles de la Médina (Sénégal) - 9 pts (8 buts marqués / 3 encaissés) Berewuleng FC (Gambie) - 6 pts RAM Kamara (Sierra Leone) - 4 pts Determine Girls (Liberia) - 1 pt

Tableau d'honneur

Meilleure joueuse : Oumou Koné (Mali/USFAS)

: Oumou Koné (Mali/USFAS) Meilleures buteuses : Sarah Jarju (Gambie/Berewuleng) - 3 buts ; Oumou Koné (Mali/USFAS) - 3 buts

: Sarah Jarju (Gambie/Berewuleng) - 3 buts ; Oumou Koné (Mali/USFAS) - 3 buts Meilleure gardienne : Fatoumata Karentao (Mali/USFAS)

Les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025