Afrique: L'USFAS première équipe qualifiée pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025

L'Union Sportive des Forces Armées et de Sécurité (USFAS) du Mali est devenue la première équipe officiellement qualifiée sur le terrain pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025.
Les Maliennes ont validé leur ticket en terminant en tête du tournoi qualificatif de la zone UFOA A, disputé du 03 au 17 août à Dakar au Sénégal. Avec 9 points, l'USFAS a devancé les Aigles de la Médina (Sénégal), également à 9 points, grâce à une défense solide qui n'a concédé qu'un seul but sur l'ensemble de la compétition, contre trois pour leurs rivales sénégalaises.
Résultats du tournoi qualificatif (UFOA A)
1re journée
- Aigles de Médina 0-2 USFAS
- RAM Kamara 0-0 Determine Girls
2e journée
- USFAS 0-1 RAM Kamara
- Berewuleng FC 1-2 Aigles de la Médina
3e journée
- RAM Kamara 0-1 Berewuleng FC
- USFAS 3-0 Determine Girls
4e journée
- Determine Girls 0-1 Aigles de la Médina
- Berewuleng FC 0-2 USFAS
5e journée
- Determine Girls 1-4 Berewuleng FC
- Aigles de la Médina 5-0 RAM Kamara
Classement final
- USFAS (Mali) - 9 pts (6 buts marqués / 1 encaissé)
- Aigles de la Médina (Sénégal) - 9 pts (8 buts marqués / 3 encaissés)
- Berewuleng FC (Gambie) - 6 pts
- RAM Kamara (Sierra Leone) - 4 pts
- Determine Girls (Liberia) - 1 pt
Tableau d'honneur
- Meilleure joueuse : Oumou Koné (Mali/USFAS)
- Meilleures buteuses : Sarah Jarju (Gambie/Berewuleng) - 3 buts ; Oumou Koné (Mali/USFAS) - 3 buts
- Meilleure gardienne : Fatoumata Karentao (Mali/USFAS)
Les équipes qualifiées pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025
- Tenant du titre : TP Mazembe (RD Congo)
- UFOA A : USFAS (Mali)
- UFOA B : à déterminer
- UNAF : à déterminer
- UNIFFAC : à déterminer
- COSAFA : à déterminer
- Représentant du pays hôte : à déterminer