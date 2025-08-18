Tunisie: La cheffe du gouvernement en visite officielle au Japon pour le Sommet TICAD 9

18 Août 2025
La Presse (Tunis)

La cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zenzri, effectue à partir de ce lundi une visite officielle au Japon, à Yokohama, où elle participera aux travaux de la neuvième édition du Sommet international de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), prévue jusqu'au 22 août 2025.

Mandatée par le président de la République, Kaïs Saïed, Mme Zaâfrani représente la Tunisie à cette rencontre internationale placée cette année sous le thème : "Coopération pour des solutions innovantes avec l'Afrique".

Le sommet réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains aux côtés du Premier ministre japonais, avec pour objectif de réfléchir collectivement à des stratégies de développement durable, notamment dans les domaines économique, social, technologique et environnemental.

Dans ce cadre, la cheffe du gouvernement aura une série de rencontres bilatérales avec des responsables japonais ainsi que des représentants de pays africains afin de renforcer la coopération multilatérale et explorer de nouveaux partenariats.

La participation de la Tunisie revêt une importance particulière, d'autant qu'elle avait accueilli la huitième édition du sommet TICAD à Tunis en août 2022. Elle réaffirme à cette occasion son engagement pour une vision commune du développement en Afrique, fondée sur une approche inclusive, innovante et solidaire.

Mme Zaâfrani est accompagnée dans ce déplacement par une délégation de hauts responsables de la présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

