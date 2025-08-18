Tunisie: Une première mondiale en reconstruction faciale - Dr Imen Mehri Turki découvre le lambeau claviculaire

Une avancée médicale remarquable se rajoute aux différentes innovations chirurgicales du Dr Imen Mehri Turki dans le domaine de la chirurgie reconstructrice. Dr Imen Mehri Turki, professeure agrégée en stomatologie, chirurgie maxillofaciale et esthétique de renom exerçant au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, a mis au point une nouvelle technique innovante : le lambeau pédiculé ostéopériostique claviculaire, une option prometteuse pour la reconstruction des pertes de substance du visage, particulièrement mandibulaire, voire aussi pour l'os de la pommette, notamment dans les cas de cancer, de traumatismes sévères ou de malformations congénitales où une partie de ces os peut disparaître et manquer.

Une découverte technique inédite

Cette prouesse chirurgicale est le fruit de longues années de recherche, ayant débuté en 2004 à la faculté de Médecine René-Descartes, Paris 7, en France, où Dr Imen Mehri Turki, diplômée de cette prestigieuse université, a commencé à réaliser ses premières dissections cadavériques en anatomie chirurgicale de la tête et du cou.

Ses recherches se sont poursuivies durant sa carrière universitaire en Tunisie pour aboutir à la description de la méthode de levée de ce lambeau claviculaire, publiée en 2024 dans une revue scientifique internationale de la maison d'édition Springer nature (doi: 10.1007/s10006-023-01192-0).

Cette innovation chirurgicale, le fruit de vingt ans de recherches, réinvente l'anatomie et respecte la fonction. Effectivement, l'utilisation de la clavicule confectionnée en lambeau, grâce à une vascularisation particulière, préserve sa vitalité, la rend valide et fiable. Cependant, sa réalisation nécessite des connaissances anatomiques rigoureuse et une dextérité technique, explique le Dr Mehri Turki dans sa publication scientifique.

Elle a aussi mentionné que «le but était de trouver une solution locale, fonctionnelle et esthétiquement satisfaisante pour les patients ayant subi des pertes osseuses complexes de la région faciale». Dans sa publication, elle a aussi mentionné que «ce lambeau permet une reconstruction en un temps, avec un os de bonne qualité, sans recourir aux techniques plus lourdes de lambeaux libres microanastomosés et avec une faible morbidité au niveau du site donneur, contrairement aux autres techniques utilisant l'os de la jambe ou de la scapula».

Cette vision bicéphale de l'approche chirurgicale, alliant sélection anatomique réfléchie et chirurgie pragmatique, traduit l'esprit ingénieux de Imen Mehri Turki, dont l'oeil clinique allie esthétique fine et fonction réparatrice.

Une contribution tunisienne à la chirurgie mondiale

Cette découverte technique, fruit de plusieurs années de recherche et d'observation anatomique, place le Dr Imen Mehri Turki parmi les pionniers de la chirurgie reconstructrice sur le continent africain pour enrichir et développer cette spécialité chirurgicale de pointe à l'échelle mondiale. Elle favorise également la montée en puissance de la recherche médicale en Tunisie.

Au-delà de sa créativité, ce qui distingue la chirurgienne tunisienne Dr Imen Mehri Turki, c'est son rationalisme scientifique mêlé à un sens de l'initiative chirurgicale rigoureuse. Toutefois, elle ne se contente pas de proposer des approches nouvelles mais les soumet à validation anatomique, protocolaire et aussi clinique, inscrivant ses projets dans une démarche fondée sur l'évidence modérée mais rigoureuse et drastique.

Elle participe au développement de cette spécialité chirurgicale de pointe en publiant systématiquement ses résultats, conçoit des algorithmes décisionnels opératoires et invente des innovations chirurgicales et thérapeutiques de haut niveau menées solennellement, en solo et avec ses propres moyens, dans les hôpitaux universitaires de la Tunisie.

En outre, cette technique traduit la capacité de Dr Imen Mehri Turki à créer des méthodes adaptées aux contextes locaux tout en restant pertinentes sur le plan universel.

Au-delà de la technique elle-même, sa démarche incarne un équilibre subtil entre créativité, maîtrise chirurgicale, application pragmatique et diffusion scientifique à l'échelle mondiale, qualités qui lui valent une stature nationale et une reconnaissance de plus en plus affirmée sur la scène mondiale dans un tel domaine chirurgical de pointe, ce qui confirme son statut de pionnière dans un domaine où peu de femmes se distinguent à l'échelle internationale.

Cette chirurgienne brillante, par son esprit inventif et sa maîtrise technique, jette ainsi les bases d'une nouvelle génération de reconstruction du visage et une nouvelle ère de la chirurgie maxillo-faciale, où l'utilisation astucieuse des structures anatomiques et la précision esthétique convergent pour proposer aux patients des reconstructions plus sûres, sur mesure, plus accessibles et plus durables.

Perspectives

Le lambeau claviculaire du Dr Mehri Turki pourrait à terme devenir une alternative standardisée parmi l'arsenal thérapeutique dans les protocoles de reconstruction maxillo-faciale, notamment dans les pays disposant de ressources limitées, où les techniques complexes de microchirurgie ne sont pas toujours accessibles, a déclaré Dr Mehri Turki dans son article scientifique.