Afrique: Afrobasket 2025 - La Tunisie affronte le Cap-Vert en barrage pour une place en quarts de finale

La sélection tunisienne de basketball affrontera le Cap-Vert demain, mardi à 16h00, dans le cadre du tour de barrage qualificatif pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2025, actuellement en cours en Angola.

Les Aigles de Carthage ont terminé à la 3e place du groupe B avec un total de 4 points, obtenus grâce à une victoire contre Madagascar (81-60), suivie de deux défaites face au Cameroun (65-86) et au Nigeria (66-87).

Le Cap-Vert, de son côté, s'est classé 2e du groupe A avec 5 points, après deux victoires face au Rwanda (75-62) et à la RD Congo (75-66), et une courte défaite contre la Côte d'Ivoire (81-82).

D'autres rencontres du tour de barrage sont programmées ce lundi : le Mali affronte la Guinée à 16h00, tandis que le Sénégal sera opposé au Soudan du Sud à 18h00. Le dernier match des barrages mettra aux prises le Cameroun et la RD Congo, mardi à 18h00.

À noter que les sélections de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de l'Angola et de l'Égypte, premières de leurs groupes respectifs, se sont qualifiées directement pour les quarts de finale.