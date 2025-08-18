Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Un blessé et des biens volés lors d'un cambriolage aux cliniques universitaires

Des cambrioleurs se sont introduit aux cliniques universitaires de Mbuji-Mayi, au Kasaï-central, dans la nuit de samedi à dimanche 17 août, blessant un médecin stagiaire après avoir volé quelques biens appartenant au personnel soignant.

Selon le jeune stagiaire victime, un groupe d'hommes armés non identifiés a fait irruption dans la cellule des médecins de garde.

L'un des malfaiteurs a réussi à dérober sacs, téléphones et ordinateur, mais a été momentanément maîtrisé avant de prendre la fuite.

Alors qu'ils étaient poursuivis, un des bandits a ouvert le feu, blessant le médecin stagiaire à la jambe. Pris en charge immédiatement, son pronostic vital n'est pas engagé, selon les sources médicales de la clinique.

Les patients et autres témoins appellent au renforcement de la sécurité pour protéger à la fois le personnel médical et les malades. Ils insistent également sur l'importance d'un système d'éclairage public efficace, estimant que l'obscurité favorise l'action des bandits.

Face à ces inquiétudes, le maire de Mbuji-Mayi s'est dit prêt à renforcer la police universitaire chargée de la sécurité dans cet établissement médical.

Cet incident constitue selon des sources locales, une première dans un centre hospitalier de la ville, soulignant la nécessité urgente d'améliorer la sûreté dans les structures de santé locales.