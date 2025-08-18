Afrique: Afro-Basket 2024 - Après échec face à la Cote d'ivoire, la RDC joue le Cameroun en barrage

Les Léopards seniors de la RDC se sont inclinés face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire (63-75), dimanche 17 août, lors de la 3e journée du groupe A de l'AfroBasket 2025, qui se déroule actuellement en Angola.

Les fauves Congolais ont perdu deux quarts temps de ce match soit : (21-17), (9-21), (22-16) et (11-21) pour un score final de 63-75.

Une défaite qui place la RDC en troisième position au classement 4 points, derrière le Cap Vert 5 points et la Côte d'Ivoire première avec 6 points, la lanterne rouge c'est le Rwanda avec 3 points.

Et le joueur Congolais, Jordan Sakho a été élu l'homme du match, avec 18 points marqués et 8 rebonds réalisés.

Malgré cette défaite, les Léopards Basketball seniors restent en compétition pour jouer un match de barrage face aux Lions Indomptables du Cameroun qui a fini deuxième du groupe B. Ce match est prévu demain mardi 19 aout 2025, pour être sûr de se qualifier en quarts de finale de cette compétition.