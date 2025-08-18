Afrique: Afro-Basket 2024 - Après échec face à la Cote d'ivoire, la RDC joue le Cameroun en barrage

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards seniors de la RDC se sont inclinés face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire (63-75), dimanche 17 août, lors de la 3e journée du groupe A de l'AfroBasket 2025, qui se déroule actuellement en Angola.

Les fauves Congolais ont perdu deux quarts temps de ce match soit : (21-17), (9-21), (22-16) et (11-21) pour un score final de 63-75.

Une défaite qui place la RDC en troisième position au classement 4 points, derrière le Cap Vert 5 points et la Côte d'Ivoire première avec 6 points, la lanterne rouge c'est le Rwanda avec 3 points.

Et le joueur Congolais, Jordan Sakho a été élu l'homme du match, avec 18 points marqués et 8 rebonds réalisés.

Malgré cette défaite, les Léopards Basketball seniors restent en compétition pour jouer un match de barrage face aux Lions Indomptables du Cameroun qui a fini deuxième du groupe B. Ce match est prévu demain mardi 19 aout 2025, pour être sûr de se qualifier en quarts de finale de cette compétition.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.