Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Guy Bukasa, nouveau entraineur du FC Saint Éloi Lupopo

L'entraineur Guy Bukasa va conduire la destinée du FC Saint Eloi Lupopo au cours de la saison sportive 2025-2026.

Le club lushois a fait cette annonce, dimanche 17 aout, à Lubumbashi, province du Haut-Katanga.

Avec les Cheminots, Guy Bukasa va participer à la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football (CAF) et au championnat national de Ligue 1.

Les Lumpas justifient le choix de l'entraineur Bukasa par sa rigueur, son organisation et son brillant parcours dans différents pays en commençant par la RDC, en passant par le Rwanda et la Tunisie.

Selon la même source, le recrutement du technicien congolais était avalisé par le président du club et l'ensemble de la direction de ce club de Lubumbashi.

Le coach Guy Bukasa est détenteur d'une licence « A » de la Confédération africaine de football (CAF) en 2025, il a occupées plusieurs fonctions en équipes nationales :

ancien sélectionneur adjoint des Léopards U-17 entre (2016-2018),

assistant des Léopards U-23 sous la direction de Raul Shungu,

assistant des Léopards CHAN avec Otis Ngoma.

Il a par la suite nommé entraineur principal des Léopards U20 en 2019, avec eux, il remporté le Tournoi de l'UNIFAC en 2024 à Brazzaville, synonyme d'une qualification de la Coupe d'Afrique des Nation de moins de 20 ans, lors de cette compétition il est arrivé jusqu'à l'étape des quarts de finale.