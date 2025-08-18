Ile Maurice: Le tandem Paul et Joey Foo Kune passe à la vitesse supérieure pour la saison hippique 2026 !

Voilà une nouvelle qui va faire saliver les amateurs de courses. Paul Foo Kune a déniché un des meilleurs chevaux évoluant en Afrique du Sud, Selukwe, pour défendre ses couleurs au Champ-de-Mars l'année prochaine.

Fort de son excellent début de saison avec huit victoires à son compteur, l'écurie Foo Kune, qui caracole en tête du classement des écuries et qui a récemment remporté la Duchesse avec Wolf Moutain, affiche déjà de solides ambitions en vue de la saison 2026.

Paul Foo Kune n'a jamais caché qu'il compte doubler le nombre de chevaux au sein de son effectif l'année prochaine. Dans ce contexte, le stable supervisor de l'écurie, son fils Joey, responsable de l'acquisition de ses nouvelles unités, ne lésine pas sur les moyens. Il s'est montré très actif sur le marché sud-africain au cours des dernières semaines.

De sources autorisées, il nous revient qu'il aurait déjà acquis pas moins de 11 chevaux, dont l'excellent Selukwe, qui a visiblement tous les atouts pour faire parler de lui au sein de l'élite la saison prochaine.

Ce coursier âgé de six ans, produit de l'étalon Pomodoro et de la jument Sovereign Flo, possède un palmarès éloquent avec six victoires et 12 placés en 25 sorties. Il s'est imposé de 1600m à 2000m. Il compte une victoire impressionnante dans the World Sports Betting (Groupe 3) -1900m.

Un des meilleurs coursiers de sa génération, Selukwe a tout pour faire parler la poudre au Champ-de-Mars.

Il a terminé 3e à 2.65 L du vainqueur The Real Prince dans la dernière édition dans la prestigieuse Durban July Handicap.

Au vu de sa fiche sud-africaine, Selukwe concourrait contre les meilleurs de sa génération en Afrique du Sud et il avait encore les moyens pour bien faire dans son pays natal. Dans ce sens, sa venue à Maurice constitue une surprise pour les observateurs qui suivent les courses au pays de Mandela.

Il est bon de savoir que Selukwe appartenait à une puissante propriétaire, Mme Platner, chez l'entraîneur Andre Nel. Il paraît, qu'initialement, elle n'était pas disposée à le vendre et que Joey Foo Kune a dû, non seulement, faire preuve de persuasion mais également casser sa tirelire pour la convaincre de lui céder le cheval.

Avec un coursier de la trempe de Selukwe dans son yard, il va sans dire que l'écurie Foo Kune sera bien armée dans les courses classiques en 2026.

Voici la liste des 11 chevaux acquis par l'écurie Foo Kune :