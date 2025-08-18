Ile Maurice: Les ventes de véhicules neufs dominent le marché

Le marché automobile reste marqué par des écarts entre les ventes de véhicules neufs et d'occasion, selon les données publiées en août par la National Land Transport Authority (NLTA). En juillet 2025, 2 565 véhicules neufs et 894 véhicules importés d'occasion ont été immatriculés. Parmi ces importations, Suzuki domine largement avec 679 unités, devant Kia (140) et Mazda (112). Sur la période de janvier à juin 2025, 16 601 véhicules neufs et 7 466 véhicules d'occasion avaient déjà été enregistrés, illustrant une dynamique soutenue pour le marché local.

Le segment des véhicules hybrides continue également de progresser: en juillet, 4 764 modèles neufs ont été immatriculés, contre 6 381 hybrides d'occasion. Ces chiffres reflètent un intérêt croissant pour ces véhicules, mais aussi pour les modèles d'occasion plus accessibles financièrement. Les marques japonaises restent particulièrement prisées, confirmant la tendance de croissance du marché des hybrides à Maurice.

Toutefois, depuis juin et juillet, plusieurs mesures gouvernementales ont renchéri le coût des véhicules, notamment la réintroduction des droits d'accise sur les hybrides et électriques, la hausse des droits d'accise et de douane sur les véhicules conventionnels, une augmentation de 30 % du droit d'enregistrement à la première immatriculation, ainsi qu'une majoration de la Road Tax. Après cette ruée pour l'achat de véhicules en juin, le secteur automobile reste dans l'incertitude pour les mois à venir.