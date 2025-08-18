Angola: Lunda-Norte enregistre une croissance dans la production d'énergie propre

Dundo — La province de Lunda-Norte a enregistré au cours des cinq dernières années une croissance dans la production d'énergie électrique provenant de sources propres (barrage et centrales photovoltaïques), ce qui a permis d'augmenter l'accès de la population à ce service.

Jusqu'en 2016, la capacité de production d'énergie propre était de 8 mégawatts, produite par le barrage de Luachimo, qui ensuite, à partir de 2017, avait bénéficié de travaux de réhabilitation et d'agrandissement, achevés en 2024.

La réhabilitation et l'agrandissement du plus grand projet énergétique de la région oriental d'Angola, rouvert en 2024, ont porté la capacité de production d'électricité de 8 à 34,8 mégawatts.

Le projet a coûté 212 millions de dollars, financés par une ligne de crédit chinoise pour la réhabilitation des équipements mécaniques, la mise en place d'un nouveau circuit hydraulique et la construction d'une nouvelle sous-station de 60 kilovolts.

Un investissement supplémentaire de 40 millions de dollars a été réalisé pour la restauration de la ligne de transport à haute tension de 85 kilomètres jusqu'au village minier de Nzagi, dans la municipalité de Cambulo.

Cette année, la province a vu naître un autre projet de production d'énergie propre, le parc photovoltaïque de Lucapa, d'une capacité de production de 7,19 mégawatts, qui bénéficiera dans un premier temps, à plus de 40 000 familles de cette circonscription.

Avec l'inauguration de ce projet, dont l'investissement s'élève à 19 706 428 euros, l'État angolais va économiser environ 986 milliards de kwanzas par an en carburant.

Actuellement, la province produit 43,19 mégawatts d'énergie propre grâce au barrage de Luachimo et à la centrale photovoltaïque de Lucapa.

Au total, la province de Lunda-Norte dispose de 83,19 mégawatts d'énergie électrique, dont 7,19 sont produits par la centrale photovoltaïque de Lucapa, 34,8 par le barrage de Luachimo et 42 par les centrales thermiques de Dundo.

Ces investissements ont stimulé l'industrie, permettant l'installation dans la province de 336 entreprises en pleine activité, dans les municipalités de Cambulo, Caungula, Cuango, Cuilo, Chitato, Capenda-Camulemba, Lucapa et Xá-Muteba.

