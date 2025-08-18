Angola: La santé favorise les interventions chirurgicales complexes à l'intérieur de la province de Bengo

Caxito — La Direction provinciale de la santé de Bengo mènera à partir de lundi (18), une campagne chirurgicale pour les patients atteints de hernies, de kystes, de fibromes et de tumeurs à l'intérieur de la province.

La campagne débutera dans la municipalité de Bula Atumba, où 32 patients souffrant de hernies, de kystes et de fibromes sont pris en charge, selon Matondo Alexandre, directeur de la Direction provinciale de la santé de Bengo.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a indiqué que huit chirurgiens et gynécologues, 12 infirmiers et autres techniciens de soutien ont été mobilisés à l'hôpital général de Bengo pour lancer le projet.

Matondo Alexandre a indiqué qu'outre ces professionnels, des médecins bénévoles seront également mobilisés à Luanda pour rejoindre l'équipe mobile qui se rendra dans plusieurs municipalités pour le même objectif.

Il a indiqué que les professionnels passeront une semaine dans la municipalité de Bula a Tumba pour les interventions chirurgicales.

Pour garantir le succès de la campagne, a-t-il ajouté, des centres chirurgicaux ont été créés dans les municipalités de Bula a Tumba, Muxaluando, Quibaxe et à l'hôpital municipal de Dande à Açucareira.

Selon lui, cette initiative vise à alléger la pression sur les unités de référence de la province et à éviter aux patients souffrant d'autres maladies de devoir attendre longtemps pour être opérés ou de se rendre à Luanda, la capitale du pays.