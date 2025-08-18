Angola: La ministre souligne le succès de la séparation de jumeaux siamois dans le pays

16 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/OHA/SB

Luanda — La réussite de l'opération de séparation de deux jumeaux siamois, récemment réalisée par des médecins angolais, représente une nouvelle étape dans la médecine pédiatrique nationale, a déclaré samedi, à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La ministre a visité l'hôpital pédiatrique David Bernardino pour s'informer de l'état de santé des jumeaux siamois de la province de Moxico, transférés à Luanda à l'âge de six jours et suivis pendant sept mois avant d'être opérés.

Pour la ministre, cette opération témoigne des avancées réalisées dans le secteur de la santé angolais.

« Nous avons une représentation claire des acquis de l'indépendance. Des équipes médicales compétentes, des équipements modernes et un hôpital pédiatrique reconnu au niveau national. Nous sommes satisfaits de ce résultat », a-t-elle affirmé.

À cette occasion, la ministre a remercié le ministère de la Défense pour son soutien, qui, par l'intermédiaire des forces armées angolaises, transporte des patients depuis des régions reculées du pays.

« C'est également le fruit d'une collaboration entre les secteurs en faveur de la santé publique », a-t-elle souligné.

La ministre a demandé la poursuite de la formation spécialisée du personnel national.

« Notre faculté de médecine apporte une contribution importante ; nous souhaitons encourager nos médecins à continuer de prodiguer des soins humains et de qualité à nos enfants », a-t-elle conclu.

La directrice générale par intérim de l'hôpital, Margarida Correia, a décrit l'opération comme un moment de joie et de fierté pour tous les Angolais.

Elle a annoncé que l'opération a mobilisé une équipe multidisciplinaire de 14 professionnels, dont des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, des techniciens et des travailleurs sociaux.

« Cela a nécessité un effort coordonné et spécialisé. Heureusement, jusqu'à présent, le rétablissement des bébés est satisfaisant », a-t-elle poursuivi.

Elle a précisé qu'aucune date de sortie n'était encore prévue.

Il s'agit du dixième cas de séparation de jumeaux siamois pratiqué dans le pays, dont sept à l'hôpital pédiatrique David Bernardino.

Elle a souligné que l'expérience acquise par l'établissement a consolidé sa position de centre pédiatrique de référence, non seulement au niveau national, mais aussi régional.

Margarida José Miguel Cacete, mère des jumeaux, a exprimé sa profonde gratitude à l'équipe médicale et aux autorités angolaises.

