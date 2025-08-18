Angola: Cabinda compte vacciner plus de 155 mille enfants contre la polio

15 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/JL/BS

Cabinda — Plus de cent cinquante-cinq mille enfants âgés de zéro à cinq ans seront vaccinés dans la province de Cabinda, au cours de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite qui s'ouvre vendredi dans tout le pays.

Selon le vice-gouverneur pour le secteur économique, Macário Lembe, qui a parlé lors du lancement de la campagne dans la région, 356 équipes composées de 1.316 personnes ont été créées, parmi lesquelles des vaccinateurs, des superviseurs, des conseillers et des enregistreurs.

Il a dit que les conditions logistiques et humaines étaient garanties pour le succès de l'entreprise qui se déroulera du 15 au 17 de ce mois, dans toutes les municipalités de Cabinda.

Il a déclaré que la campagne de vaccination contre la poliomyélite réaffirme l'engagement de l'exécutif angolais à garantir le bien-être de la population.

La province de Cabinda a une population estimée à environ 800.000 habitants, répartis sur 10 municipalités.

