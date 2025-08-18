Angola: Viana prévoit de vacciner plus de 300 mille enfants contre la polio

Luanda — Trois cent vingt-trois mille 581 enfants, âgés de zéro à quatre ans et 11 mois, seront vaccinés contre la poliomyélite dans la municipalité de Viana, à Luanda, à partir de ce vendredi, au cours d'une nouvelle campagne de lutte contre la maladie.

A cet effet, selon la directrice municipale de la santé, Rosa Manuel, sont disponibles sept mille 637 doses de vaccin et 720 vaccinateurs qui en trois jours (15,16 et 17 du mois en cours) immuniseront les demandeurs des 21 quartiers qui constituent la municipalité.

La responsable a indiqué qu'au cours de cette période, on travaillera avec 19 coordinateurs de zone, un nombre égal de logisticiens de vaccination, 60 superviseurs de mobilisateurs, 180 superviseurs d'équipe, 720 enregistreurs et 720 mobilisateurs.

Rosa Manuel a expliqué à l'ANGOP que la campagne de Viana impliquera deux mille 438 personnes et qu'elle comptera sur des équipes mobiles déployées porte par porte, ainsi que sur des postes fixes répartis dans toutes les unités sanitaires de la commune.