Cameroun: Yaoundé - Il se donne la mort après avoir perdu un pari

18 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Léandre Nzié

Un drame a secoué le quartier Melen, dans l'arrondissement de Yaoundé VI (département du Mfoundi), vendredi soir. Un adolescent de 17 ans a mis fin à ses jours après avoir ingéré une substance toxique connue sous le nom de « Arata Chop Die ».

Selon des sources concordantes, le jeune garçon aurait dérobé une somme de 50 000 francs CFA à sa mère, argent destiné à couvrir ses frais scolaires pour la prochaine rentrée académique. Il aurait ensuite utilisé ce montant pour s'adonner à des jeux de hasard.

Lorsque la mère a découvert la disparition de l'argent et appris qu'il avait été dilapidé dans les paris, elle aurait exprimé sa colère devant des voisins, déclarant : « S'il meurt, je vais l'enterrer. » Des propos qui, selon les témoins, auraient profondément affecté l'adolescent.

Peu après, il se serait procuré le produit mortel qu'il a consommé, avant de succomber quelques instants plus tard. Son corps a été transféré à la morgue de l'Hôpital central universitaire de Yaoundé.

Dans le voisinage comme au sein de la famille, la consternation est totale. Parents, proches et camarades de l'adolescent peinent à réaliser la tragédie, qui met en lumière les dangers liés à l'addiction aux jeux de hasard et la nécessité d'un accompagnement psychologique des jeunes.

