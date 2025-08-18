Cameroun: Blériot Nyemeck s'insurge - « Assez des intermédiaires, nous voulons voir Paul Biya ! »

Le journaliste camerounais Blériot NYEMECK a interpellé la classe politique lors d'un débat récent, exigeant une présence médiatique accrue du président Paul Biya.

Dans une déclaration virale, il dénonce le rôle prépondérant du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, comme intermédiaire exclusif : "Les Camerounais veulent voir le Président Paul Biya ! Ils ne veulent pas d'un représentant qui vient dire : 'Le président a dit que...!'".

NYEMECK, connu pour ses analyses politiques incisives, insiste sur la nécessité d'un contact direct entre le chef de l'État et le peuple : "Nous voulons voir notre président, un bel homme, un chaud gars... Oui, il a pris des rides, mais on veut l'entendre parler !". Ce plaidoyer intervient dans un contexte où Biya, 92 ans, apparaît rarement en public, suscitant interrogations sur son état de santé et sa capacité à gouverner. La critique vise implicitement l'opacité du système de communication présidentielle, centralisée autour de Ngoh Ngoh.

Le journaliste questionne aussi la stratégie électorale du régime à l'approche de la présidentielle de 2025 : "Va-t-on voter pour quelqu'un qu'on ne voit pas ?". Cet argument résonne auprès d'une jeunesse camerounaise (60% de la population a moins de 25 ans) qui n'a connu que Biya au pouvoir depuis 1982. La demande de transparence démocratique s'intensifie alors que le pays traverse une crise multidimensionnelle : conflit anglophone, insécurité dans l'Extrême-Nord, et inflation record (9,1% en 2024).

La réponse du PrOwona Nguini, défenseur historique du régime, est ciblée par NYEMECK : "N'allez pas dire qu'il est mystérieux ou secret !". Ce dialogue de sourds illustre la fracture croissante entre les élites et une société civile exigeant une gouvernance visible. L'absence médiatique prolongée de Biya contraste avec les standards internationaux en période électorale, où la proximité avec les citoyens reste un impératif démocratique.