Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - La compétition reprend ses droits le 13 septembre

Le match opposant la Jeunesse sportive de Talangai (JST) à l'AS Otohô marquera le début, le 13 septembre, du championnat national Ligue 1 saison 2025-2026.

Seize équipes contrairement aux précédentes éditions y prennent part avec la montée de Kouilou football académie et Red stars. L'identité de la dernière équipe sera révélée à l'issue des barrages qui opposeront le RCB à l'ASP. La phase aller prendra fin le 21 décembre selon le calendrier publié par la Ligue nationale de football.

Les affiches alléchantes sont déjà au programme de la première journée à l'instar de l'AC Léopards-Etoile du Congo le 14 septembre à Dolisie. Etoile-Cara et Diables noirs- AC Léopards seront au programme de la troisième journée. Cara-Diables noirs sera, quant à lui, le choc au sommet de la 6e journée le 19 octobre et le très attendu Etoile du Congo-Diables noirs se jouera le 23 novembre lors de la 11e journée. AC Léopards- AS Otohô le duel des équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des clubs se jouera lors de la quatrième journée. L'Etoile du Congo-AS Otohô sera le choc de la 5e journée.

Le programme des cinq premières journées

Première journée

Samedi 13 septembre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Jeunesse sportive de Talangai- AS Otohô puis Diables noirs-AS Juk.

Dimanche 14 septembre au Complexe sportif de Pointe-Noire : Kouilou football académie (KFA) - contre le vainqueur des barrages entre RCB /ASP et V Club-AS Cheminots. Au stade Paul-Sayal Moukila : AC Léopards-Etoile du Congo. Au stade Alphonse- Massamba-Débat : AS Vegas-AS BNG et FC Kondzo-Interclub

Le 15 septembre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Cara-Red stars

Deuxième journée :

Samedi 20 septembre au stade Alphonse- Massamba-Débat : AS Vegas-Interclub et JST-BNG. Au stade qui reste à déterminer en tenant compte des barrages : le vainqueur des barrages contre AS Otohô.

Dimanche 21 septembre au stade Alphonse -Massamba-Débat : Etoile du Congo- AS JUK et FC Kondzo- Cara. Au Complexe sportif de Pointe-Noire : KFA-Red stars et AS Cheminots-Diables noirs. Au stade Paul-Sayal Moukila : AC Léopards- V Club.

Troisième journée

Vendredi 26 septembre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Interclub-AS Juk et AS Vegas-FC Kondzo.

Samedi 27 septembre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Red stars-JST et Etoile du Congo- Cara

Dimanche 28 septembre au Complexe sportif de Pointe-Noire : AS Cheminots- le vainqueur des barrages et V Club-AS Otohô. Au stade Alphonse- Massamba-Débat : AS BNG-KFA et Diables noirs-AC Léopards.

Quatrième journée

Vendredi 3 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Interclub- Red stars et Cara-AS Juk

Samedi 4 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat : JST-KFA et AS Vegas- V Club

Dimanche 5 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat Diables noirs - le vainqueur des barrages et Etoile du Congo-BNG. Au stade Paul-Sayal-Moukila : AC Léopards-AS Otohô et au Complexe sportif de Pointe-Noire : AS Cheminots- FC Kondzo

Cinquième journée

Vendredi 10 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Diables noirs-BNG

Samedi 11 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat : Red stars-FC Kondzo et Cara-JST

Dimanche 12 octobre au stade Alphonse- Massamba-Débat Interclub-AS Cheminots et Etoile du Congo-AS Otohô.

Au stade qui reste à déterminer : le vainqueur des barrages-AS Vegas. Au Complexe sportif de Pointe-Noire : V Club-AS Juk. Au stade Paul- Sayal-Moukila AC Léopards-KFA