Congo-Brazzaville: Fête de l'indépendance - Les Congolais de Madagascar ont célébré l'événement

La République du Congo était à l'honneur à Madagascar, le 15 août 2025, à l'occasion du 65e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale sous la houlette de Rasata Rafaravavitafika, ministre malgache des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur Constant-Serge Bounda, en présence des membres du gouvernement Malagasy, du corps diplomatique, et des Congolais résidant à Madagascar.

Cette cérémonie, placée sous le signe de la fraternité et du renforcement de la coopération entre Antananarivo et Brazzaville, a permis à la ministre malgache d'exprimer sa satisfaction de voir la République du Congo célébrer pour la première fois cet événement en terre malgache, signe d'un approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays.

«En ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo, c'est un honneur, étant donné l'excellence de nos relations, de réaliser que nous célébrons cette journée ici, avec nos amis malgaches, avec lesquels nous entretenons, depuis plus de 60 ans, des relations diplomatiques très cordiales, très fraternelles actuellement, sous la vision du président Denis Sassou N'Guesso et de son homologue Andry Rajoelina », a confié Constant-Serge Bounda.

Une occasion pour le diplomate congolais de promouvoir la candidature du Congolais Firmin Édouard Matoko au poste de directeur général de l'Unesco.

Constant-Serge Bounda est ambassadeur de la République du Congo avec résidence au Mozambique avec juridiction élargie sur les Comores, l'Île-Maurice, le Malawi, Madagascar et les Seychelles.