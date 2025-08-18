Congo-Brazzaville: Culture et indépendance - Brazzaville inaugure le Brazza acoustique festival

Pour la première fois, Brazzaville a vibré, le 14 août, au rythme du Brazza acoustique festival, une nouvelle scène musicale désormais inscrite dans le calendrier des festivités marquant l'indépendance de la République du Congo. L'événement, appelé à se répéter chaque année, a offert une soirée d'exception où musique, patrimoine et convivialité se sont mêlés dans une ambiance festive et symbolique.

Dès les premières notes de « 7 Seconds », un featuring de Youssou N'Dour et Neneh Cherry, interprété par Marie Do en hommage à Youssou N'Dour, invité d'honneur excusé pour cette édition, la salle s'est laissé envahir par l'émotion. Dans une vidéo enregistrée pour l'occasion, l'artiste sénégalais a adressé ses félicitations et promis sa présence l'an prochain. Animée par Daniel Makaya, la soirée s'est ensuite ouverte sur une succession de prestations acoustiques qui ont rappelé l'universalité de la musique et son rôle fédérateur.

Parmi les artistes, Marie-Do a repris avec justesse Greatest Love of All de Whitney Houston, plongeant le public dans une atmosphère mélodieuse. Jams Carlos, lui, a surpris par un détour vers la musique classique avant de passer à la rumba, convoquant l'inoubliable Indépendance Cha-Cha. Liz Babindamana a charmé le public par ses reprises de rumba féminine et l'artiste Archange Salvador a interprété les titres de Fally Ipupa et Koffi Olomidé. La scène a également vu passer Kratos connu pour son morceau Foumba Mwela, avant que l'orchestre Extra musica Nouvel horizon ne vienne clore la soirée dans une explosion de sons et de danses.

L'événement n'a pas seulement séduit par la qualité musicale. Le public, composé d'invités de marque, parmi lesquels les membres du gouvernement, le corps diplomatique et les festivaliers venus d'autres pays, a aussi goûté aux saveurs locales proposées à la dégustation. La dimension conviviale a renforcé l'esprit de partage, rappelant que la fête de l'indépendance est d'abord un moment de communion.

Du côté des artistes, l'émotion était palpable. « Participer à un concert qui marque les 65 ans de notre indépendance, c'est un grand honneur », a confié Liz Babindamana, visiblement émue. Pour elle, cette première édition marque une étape importante : « Nous sommes nombreux au Congo à avoir du talent, et ce festival est une chance de le mettre en lumière ».

Le public a partagé cet enthousiasme. Edvige Claudie, Martiniquaise séjournant à Brazzaville, a salué « un concert réussi, avec de très beaux chanteurs et chanteuses ». Même son de cloche du côté du journaliste congolais de Kinshasa et directeur de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, qui a vu dans ce rendez-vous « une opportunité d'encourager les artistes locaux et de renforcer la visibilité de la rumba, patrimoine immatériel ». À travers cette première édition, le Brazza acoustique festival a posé ses bases : faire de la musique un vecteur d'unité et de rayonnement culturel, à la hauteur de l'histoire et de l'avenir du Congo.